Akhisar’a sosyal marketler geliyor

Akhisar Belediyesi 2019 yılı son meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. Toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşların çeşitli indirimlerden faydalanacağı Sosyal Market ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

15 gündem maddesi ve 1 önergenin yer aldığı meclis toplantısı saat 16.00'da başladı. Meclisin ilk gündem maddelerinde 2020 yılı meclis toplandı ve tatil ayının belirlenmesi görüşüldü ve yine meclisin her ayın ilk Salı günü saat 16.00'da yapılması ve tatil olmaması oy birliği ile kabul edildi.

İkinci gündem maddesi münakale yapılması oy birliği ile kabul edilirken üçüncü gündem maddesinde geçici işçi vizesi yine oy birliği ile kabul edildi. Dördüncü gündem maddesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili Kanun ve Nizam Komisyonu kararı oy birliği ile kabul edildi.

Beşinci gündem maddesinde ise Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği ile ilgili Kanun Nizam ve Kadın Aile Komisyonlarının ortak kararı oy birliği ile meclisten geçti.

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Sosyal Market Yönetmeliği hakkında konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ihtiyaç sahibi vatandaşların çeşitli indirimlerden faydalanacağı Sosyal Market hakkında bilgi verdi. Başkan Dutlulu, "İlk sosyal marketimizi Hacıishak Mahallesinde bulunan mahalle konağımızda açmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçte diğer mahallelerimizde de açmayı planlıyoruz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza yardımlarda bulunacağız. Bu işlemleri yapmadan önce kanun gereği yönetmeliğini oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda da bu maddeyi Kanun Nizam ve Engelliler ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesini talep ediyorum" dedi. Ardından madde oy birliği ile komisyonlara havalesi kabul edildi.

Yedinci gündem maddesinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi. Sekizinci gündem maddesinde ilçemizdeki Efkaf Tepe Mahallesi 3402 sayılı kanuna göre yapılacak kadastro çalışmalarında görev alacak 6 adet bilirkişi tespiti oy birliği ile kabul edildi.

Dokuzuncu gündem maddesinde Tesisler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma yönetmeliği oy birliği ile kabul edilirken onuncu gündem maddesinde ilçemizde bulunan halı sahalar ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Spor Komisyonu kararı oybirliği ile kabul edildi.

On birinci gündem maddesinde Akhisar'daki çeşitli faaliyetler ve acil durumlar için toplu taşıma aracı alımı için kredi kullanım ve kefalet verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

On ikinci gündem maddesinde Hürriyet Mahallesi 423 sokakta bulunan parka Gazi Yunus Emre Işık ismin verilmesi oy birliği ile komisyona havale edilmesi kabul edildi. On üçüncü maddede Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi. On dördüncü maddede ise takas yapılması ile ilgili Kanun Nizam ve İmar Komisyonu kararı oybirliği ile kabul edildi. İmar evrakları ardından ilçede açılacak işyerlerinin isimlerinin özellikle Türkçe olması ile ilgili önerge komisyona havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Kaynak: İHA