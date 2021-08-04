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Akhisar'da 3 hektar alan küle döndü! Sebebi Otomobilde çıkan yangın...

Manisa’nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçraması sonucu Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla ormana sıçrayan alevler kısa sürede kontrol altına alınsa da 3 hektar alan küle döndü.

Akhisar'da 3 hektar alan küle döndü! Sebebi Otomobilde çıkan yangın...

Akhisar ilçesi kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkiinde yangın meydana geldi. 55 yaşındaki M.G.’nin kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, Kayacım mevkiinde hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükselmesiyle bölgeye 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve 3 su tankeri sevk edilerek, yangına müdahale edildi. Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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