Akhisar’da ‘Ata Sporları’ coşkusu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde "Kültür ve Spor Şenliği" kapsamında düzenlenen cirit ve değnek atışları ile güreş müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saat 09.00'da Çağlak Kent Ormanı alanı içerisinde davul ve zurna eşliğinde düzenlenen cirit ve değnek atışlarına Akhisarlılar büyük ilgi gösterdi. Özellikle atların cirit atışlarında at binicileri tüm hünerlerini sergilediler ve atışlar tam bir şenlik havasında geçti. Taşsız kabartılmış yumuşak toprak üzerinde yine atlı birlikler alan ortasında konuşlandırılan iki direk arasındaki ip üzerinden ellerindeki değnekleri yere vurarak geçirmeye çalıştı. Atışlarda dereceye girenlere nakdi para ödülü takdim edildi. Oyunların sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da ata binerek sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Akhisar Belediyesi Arap Mustafa Yıldız Güreş Alanı'nda yapılan müsabakalara ise 13 kategoride 126 güreşçi katıldı. Cazgırlığını Kulalı Şerif Ali Esen tarafından yapılan müsabakalarının ağası ise 52 bin TL'ye Hacı Serdar Sunma oldu. Baş Pehlivanlık için finale kalan Yıldıray Akın ile Hamza Köseoğlu er meydanında kıyasıya yarıştı ve "Geleneksel Çağlak Güreşleri'nin bu yılki baş pehlivanı ise Yıldıray Akın oldu. Üçüncülükte ise Menderes Saltık ve Hüseyin İyican yer aldı.

Başaltı kategorisinde ise birinci Süleyman Başar, ikinci Tolga Turhan ve üçüncüler ise Mustafa Doğan Özkaya, Gökhan Öz yer aldı.

Dereceye girenlere ödüllerini Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Belediye Meclis Üyeleri Ekrem Kayserili, Sezgin Akkaynak, Hüseyin Solhan, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ve güreş ağası seçilen Hacı Serdar Sunma takdim etti.

Kaynak: İHA