Akhisar’da bin fidan toprakla buluştu

Daha yeşil bir Akhisar için harekete geçen Akhisar Belediyesi, atıl olan bölgeleri fidan dikerek ağaçlandırmaya devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Çevre Koruma (Çevkor) Dergisi ile ortaklaşa düzenlenen fidan dikme kampanyasında Akhisar'da bin fidan daha toprakla buluştu.

Gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Akhisar bırakmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çevre Koruma (Çevkor) Dergisi ile ortaklaşa 1000 adet fidanı toprakla buluşturdu. Belediyeye ait olan fakat yıllardır atıl duran arazileri, Toros sediri fidanlarıyla yeşillendiren Akhisar Belediyesi, Atatürk, Hürriyet, Efendi ve Kayalıoğlu mahallelerindeki 10 bin metrekarelik arazilerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeye ait atıl ve boş arazileri işleyerek fidan dikimine uygun hale getirdiklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gelecek nesillere daha güzel bir Akhisar bırakmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Güzel Akhisar'ımızı daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri belediyemize ait olan tüm atıl ve boş alanları ağaçlandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Çevkor ve sponsorlarımızın desteğiyle 1000'in üzerinde fidanı, bugün Atatürk Mahallesinde boş olan arazilerimize ekerek yeşillendirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız diğer mahallelerimizde de çalışmalarını sürdürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çevkor Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ise, "Bugün burada Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun katılımı ile birlikte bin tane fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. Çevkor olarak 19 ilde çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 20 bin ağaç toprakla buluşacak. Belediye Başkanımıza ve sponsor firmalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ağaç yoksa hayat yoktur." dedi.

Fidan dikimi töreninin ardından çevre dostu belediyecilik anlayışı için Çevkor tarafından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA