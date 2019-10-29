Akhisar’da dev bayrakla dev yürüyüş

Akhisar Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı" düzenlendi.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli ve vatandalar katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına fenerlerin yakıldığı yürüyüşte, 923 metrelik Türk bayrağı ile görsel şölen oluştu. Yaklaşık olarak 3 kilometrelik yürüyüş hattında Akhisar Belediyesi bando takımı marşları ile gelenleri coşturdu. Yaklaşık olarak 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Akhisar Milli Egemenlik Meydanı'nda son buldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu gün 96. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'mıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük bayram" diyerek bizlere emanet ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız Milletimize ve Akhisar'ımıza kutlu olsun. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesiyle, bağımsızlığını canını ortaya koyarak kazanan Türk milletinin ve onun Şanlı Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün onurlu mücadelesinin Cumhuriyet'le taçlandırıldığı muhteşem bir günün yıldönümünü yaşıyoruz. Egemenliği, belli bir kesimin elinden alarak kayıtsız ve şartsız bir şekilde halka veren; milletimize, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın haklı gururunu yaşatan Cumhuriyet'imize olan bağlılığımız günümüzde daha da değerli hale gelmiş durumda. Dün şehrimizin sokaklarını ve caddelerini gezerken her yerde bir Türk Bayrağı gördüğüm için çok duygulandım. 96 yıl geçmesine rağmen halkımız hala geleceğe umutla bakıyor ve Cumhuriyet'imize sahip çıkıyor. Bizler de Millet olarak, bu emaneti aldığımızdan daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde gelecek nesillere teslim etmekle görevliyiz" dedi.

Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz" sözlerini anımsatan Dutlulu, "En büyük bayram, Milletimize ve Akhisar'ımıza kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, Akhisar'ın Cumhuriyet bayramı kutlamalarına büyük özlem duyduğunun bugün kesin kanıtını yaşadıklarını ve bu etkinliği tertipleyen Akhisar Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu 2/E sınıfından Mert Gezici'nin "29 Ekim" adlı şiiri ve Gazi Ortaokulundan Dilek Karaçe'nin "Vatanın Sevdası Cumhuriyet" isimli şiirlerini okudu. Program Akhisar Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile son buldu.

Kaynak: İHA