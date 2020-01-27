Akhisar’da Erkan Avseren sesleri

Mehmet Altıparmak ile yolları ayıran Akhisaspor'da teknik direktörlük için Erkan Avseren'in ismi geçiyor.

TFF 1. Lig'in ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayıran Akhisarspor'da hoca adayları arasında Erkan Avseren'in ismi öne çıkıyor. Daha önce Beşiktaş altyapısında görev alıp siyah-beyazlı kulübün scout ekibinde yer alan Avseren, bu sezonun ilk yarısında Afyonspor'da görev almış ancak yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Akhisarspor Yönetimi'nin genç çalıştırıcıyla bu hafta içinde bir araya gelerek görüşeceği öğrenildi. Tarafların anlaşması durumunda Erkan Avseren takımın başına geçecek.

Kaynak: İHA