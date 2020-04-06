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Akhisar’da korona tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasakları ihlal eden 15 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Akhisar’da korona tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasakları ihlal eden 15 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Akhisar ilçesinde korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı 2 kişi ile 65 yaş üstü 1 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden, 12 kişiye de sosyal mesafeyi ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Kaynak: İHA




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