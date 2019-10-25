Akhisar’da özel hastanede işçiler haczi protesto edip memurları içeri sokmadı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sağlık sektöründe 25 yıldır hizmet veren Özel Doğuş Hastanesinin çalışanları, eski yönetim kurulu üyeleri tarafından başlatılan haciz nedeniyle eylem yaparak haciz memurlarını içeri sokmadı. Polisin duruma müdahalesi ile memurlar içeriye girdi.

Özel Doğuş Hastanesinin eski yönetim kurulu üyeleri tarafından yaşanan anlaşmazlık üzerine haciz işlemi başlatıldı. Haciz memurları hastane binasına giderken, çalışanlar bina önünde eylem yaparak haciz memurlarını içeriye sokmadı. Bunun üzerine olay yerine Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis saat 16.30'da kapı önünde bekleyen işçilerin eylemine son vererek, icra memurlarının içeri girmesini sağladı. Çevik kuvvet ekiplerine karşı koyan işçiler hukuksuz bir şekilde işlem yapıldığını iddia ederken, bazı hastane çalışanları fenalık geçirdi.

Olay yerine gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli işçilerle konuşarak, Özel Akhisar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Kurtul'dan bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Milletvekili Bakırlıoğlu, "Burası Akhisar'ın en köklü hastanesi ve ilk özel hastanesi. Bu insanlar 5 ila 6 aydır maaş almıyorlar. Şimdi bu bina 5 ila 10 kişinin malı olabilir ancak esas sahibi buranın emekçileridir. Yönetimin kendi arasındaki saçma sapan kaprisleri, anlaşmazlıkları yüzünden, uzlaşma taraflı olmamalarından kaynaklı bugün burada polis ve kolluk güçleri ile buradan maaşlarını alamayan insanlar karşı karşıya geldi. Burası bir sağlık kurumu, içeride hastalar var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz burada herhangi birisinin tarafı değiliz, tek tarafımız burada emekçi insanların yanında olmak için 2 ve 3 günden beri buradayız ama haciz işlemlerini başlattılar. Buradaki esas sıkıntı tarafların birbirinden alacak verecek iddiaları var. Burada esas alacaklı olan buradaki emekçi insanlardır" dedi.

Hastanede çalışan bir işçi, haciz işlemi başlatan eski yönetime tepki göstererek, "Nasıl usulsüzce kazanç sağlıyorlar, buradan yüzlerce kişi yemek yiyor. Biz 6 aydan bu yana maaş almamamıza rağmen bu kapıyı evimiz bildik, işimiz deyip sahiplendik. Yazıklar olsun, hiçbir şey demiyorum. Sadece adalet istiyorum" diye konuştu.

Hastanede 6 yıldır yeni doğan bölümünün sorumluluğunu yürüten personel ise, bu kişilerin durumu belli olmadan hacze gitmesinin kanunda yeri olmadığını ifade etti.

Hastane önünde toplanan işçiler, eylemin mevcut yönetim ile hiçbir bağlantısının olmadığını, emekleri için haklarını aramaya devam edeceklerini belirterek ayrıldılar.

Öte yandan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun bilgi almak istediği icra memurlarının Dutlulu'dan olay yerini terk etmesini istemesi üzerine gergin anlar yaşandı. Ardından işçilere seslenen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sizler yüzde yüz haklısınız. Ben buraya yönetim ve herhangi bir şahıs adına değil sadece sizler için geldim. Burada da hakkınızı aramak en büyük hakkınız" dedi.

Kaynak: İHA