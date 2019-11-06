Akhisar’da ücretsiz internet dönemi başlıyor

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin farklı noktalarına ücretsiz Wi-Fi merkezleri kurulacağının müjdesini verdi.

Akhisar Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekliyor. İnternetin, en temel vatandaşlık haklarından birisi olduğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi önü, otobüs terminali, hükümet konağının önü, Yeni Cami, Şükran Ayaz Parkı, Çınarlı Kapı ve Atatürk Parkı gibi merkezi yerlerde, kısa süre içerisinde ücretsiz internet hizmeti verileceğini açıkladı.

Akhisar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında ücretsiz internet merkezlerinin hayata geçmesi için oy birliği ile alınan kararın ardından, sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar artık ücretsiz internete kavuşuyor. Kasım ayı meclis toplantımızda bununla ilgili yetkiyi aldık. Kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Bu teknoloji çağında biz interneti en temel vatandaşlık hakkı olarak görüyoruz. Hemşerilerimizin, özellikle gençlerin bu haktan ücretsiz bir şekilde faydalanmalarını istiyoruz. Bu sebepten şehrimizde ilk aşamada 6 noktada ücretsiz internet hizmeti sağlayacağız. Bize güvenen ve destek veren tüm halkımıza teşekkürler" diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinden önce Akhisar'a ücretsiz internet noktaları yapacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Dutlulu, bir vaatlerini daha yerine getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, ücretsiz internet noktalarının Akhisar'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA