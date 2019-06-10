Akhisarlı genç ressam Gülsen Üstündağ ilk kişisel sergisini açtı

Akhisarlı 16 yaşındaki genç ressam Gülsen Üstündağ, ilk kişisel karma resim sergisini Akhisar Belediyesi Sanat Galerisinde açtı.

Akhisar Namık Oğul Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Gülsen Üstündağ, 5 yaşında başladığı resim merakını son 3 yılda geliştirerek ilk kişisel sergisini açtı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve öğretmen ile öğrenci arkadaşlarının katılımı ile açılan sergide yağlı boya, sulu boya, kara kalem ve pastel boyadan oluşan 36 eser yer aldı. Açılış konuşması yapan genç ressam Gülsen Üstündağ, "Öncelikle belediyemizin bu sergi salonunu kullanmamıza izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Burada müzik yapan arkadaşlarım da beni yalnız bırakmadı. Umarım eğlenirsiniz." dedi.

Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, "İnşallah ileride daha güzel, daha büyük bir sergi açman nasip olur. Tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Kaynak: İHA