Akhisarlı Regattin Gazişehir'e

Spor Toto Süper Lig'den düştükten sonra birçok futbolcusunun adı farklı kulüplerle anılan Akhisarspor'da takımdan ayrılmak istediğini bildiren Adrien Regattin'in ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'le söz kestiği öğrenildi.

Akhisar'la sözleşmesi süren Fas asıllı Fransız futbolcu geçen sezon ligde 23 maçta 3 gol, Türkiye Kupası'nda ise 8 maçta 2 gol attı. Akigo'da haftalardır sessizliğe bürünen başkan Hüseyin Eryüksel yönetiminin transferde ismi Trabzonspor ve Kasımpaşa'yla anılan Elvis Manu'ya 2 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

DHA