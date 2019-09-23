Akhisarlı süslü kadınlar sokakları süsledi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilk defa "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Akhisar Belediyesi'nin destekleri ile bu yıl ilki düzenlenen ve gönüllü kadınların organize ettiği etkinlik kapsamında kadınlar hem bisiklet kullanımını artırmak hem de kadın hakları ile ilgili farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi. Rengarenk giyinen kadınlar, şehir turunun ardından Akhisar Belediyesi tarafından Gölet konser alanında hazırlanan sahnede Dj Turkuaz eşliğinde çalan müziklerle doyasıya eğlendi. Bisiklet kullanımını artırmak ve bisiklet kullanıcıları için güvenli ulaşım altyapısının oluşturulması için farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', İzmir merkez olmak üzere 15 ülke ve 115 şehirde gerçekleştirildi.

Etkinliğe yoğun ilgi olduğunu söyleyen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Ebru Çelik, "Gururluyuz, çok mutluyuz, biz bisiklete binen kadınlar olarak amacımız, bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Dünyanın gündeminde yer alan iklim değişikliği sonucunda çevre ve doğa kirlendi. Doğanın dengesini biz bozduk, şimdi bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bizimle bisiklete binerek, buna bir katkımız olabilir diye düşündük ve yola çıktık. Bisiklet yoğun kent trafiğinde çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak da algılanabilir. Eğer uygun bir bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yerlere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletlerimizle yola çıktık. Avrupa Hareketlilik kapsamında yapılan "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak istiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de Akhisarlı kadınlarımız yıllardır öncülük etmektedir. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil bizim kahkahalarımız olacaktır" dedi.

Program sonunda kadınlar etkinliğin hayata geçmesini sağlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA