Akhisarlılar şehitler için tek yürek oldu

Suriye'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için Akhisarlılar tek yürek oldu. Akhisar Belediyesi önündeki Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin Akhisarlı, şehitleri anmak için saygı yürüyüşü yaptı.

Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. 15 Sokak üzerinden Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi boyunca yürüyen kalabalık eski belediye önünden tekrar Milli Egemenlik Meydanı'na gelerek yürüyüşü sonlandırdı. Akhisar Belediyesi önünde şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin tek tek isimleri okundu. Akhisar İlçe Müftülüğü tarafından yapılan dualarla şehitler Akhisar'da bir kez daha anıldı. Yürüyüşün yanı sıra onlarca araç da Türk bayraklarını asarak şehitler için konvoylar oluşturdu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise yaptığı açıklamada siyasi partilerden bağımsız bir şekilde şehitler için tek yürek olan ve saygı yürüyüşüne katılan binlerce Akhisarlıya teşekkür etti. Başkan Dutlulu, "Böyle günler bizim birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmamız gereken günlerdir. Suriye'de şehit düşen canlarımızın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimiz için tek yürek olan binlerce Akhisarlı'ya çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA