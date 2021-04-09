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  3. Akhisarspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Akhisarspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in 29.hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki Akhisarspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Akhisarspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanının aralıksız sürdüğü TFF 1.Lig'de heyecan oynanan 29.hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor ligde kalma mücadelesi veren Akhisar Belediyespor'u ile kozlarını paylaşacak.

ADANA DEMİRSPOR -AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanacak olan maç 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Akhisarspor'un maçlarını oynadığı Spor Toto Akhisar  Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor HD'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

Mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin'in  yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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