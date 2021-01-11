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Akhisarspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçı Akhisarspor ile Adanaspor arasında oynanacak. Peki, Akhisarspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Akhisarspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de ilk devrenin son maçı Akhisarspor ile Adanaspor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesinde tüm detaylı bilgileri haberimizde verdik. Bu ligde Akhisarspor evinde 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 8 maçtır kazanamıyor. Adanaspor ise üst üst alınan 3 mağlubiyetin ardından son hafta oynanan Ankaraspor deplasmanında 2 golle galibiyete koştu. 

Akhisarspor, ligde 16 maçta topladığı 13 puanla 16. sırada yer aldı. Adanaspor ise 16 maçta 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Akhisarspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçı olacak olan Akhisarspor-Adanaspor maçı, bu akşam saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadeleyi, Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

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HANGİ KANALDA?

1. Lig'de TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının sonucunda tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Akhisarspor-Adanaspor maçı da bu akşam saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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