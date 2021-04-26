Akhisarspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Akhisarspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Akhisarspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Akhisarspor sahasında Altay ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Akhisarspor - Altay Maç Sonucu ne oldu? Akhisarspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Akhisarspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın Akhisarspor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Akhisarspor Altay Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Serdar Diyadin(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 10. Çekdar Orhan, 12. Adewole Raheem Lawal, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım

Yedekler

1. Mılan Lukac, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 22. Semih Görer, 23. Berat Onur Pınar, 24. Paul Fadıala Keıta, 29. Alya Toure, 72. İlke Nelik, 99. Nsıma Peter

Teknik Sorumlu

Mustafa Ati Göksu

Goller

Çekdar Orhan,54.dk (p), Bertuğ Bayar,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Bertuğ Bayar 86.dk, Sarı Kart Gökmen Aydoğdu 81.dk, Sarı Kart Delarge Dzon 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Kadir Keleş 15.dk, Yusuf Cihat Çelik 83.dk, Çekdar Orhan 74.dk

Oyuna Girenler

Berat Onur Pınar 15.dk, İlke Nelik 83.dk, Onurcan Güler 74.dk

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 28. Murat Akça, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 15. Andre Bıyogo Poko, 83. Jose Marcıo Da Costa, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 63. Deniz Kadah

Yedekler

13. Eren Karataş, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 8. Yekta Kurtuluş, 26. İlhan Depe, 17. Ziya Alkurt, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Murat Akça 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 85.dk, Cebrail Karayel 73.dk, Deniz Kadah 58.dk, Jose Marcıo Da Costa 58.dk, Andre Bıyogo Poko 73.dk

Oyuna Girenler

Kazımcan Karataş 85.dk, Tolga Ünlü 73.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 58.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 58.dk, Ziya Alkurt 73.dk

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür