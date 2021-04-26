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Akhisarspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Akhisarspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Akhisarspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Akhisarspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Akhisarspor sahasında Altay ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Akhisarspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?

Akhisarspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın

Akhisarspor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Akhisarspor Altay Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Serdar Diyadin(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 10. Çekdar Orhan, 12. Adewole Raheem Lawal, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım

Yedekler

1. Mılan Lukac, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 22. Semih Görer, 23. Berat Onur Pınar, 24. Paul Fadıala Keıta, 29. Alya Toure, 72. İlke Nelik, 99. Nsıma Peter

Teknik Sorumlu

Mustafa Ati Göksu

Goller

Çekdar Orhan,54.dk (p), Bertuğ Bayar,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Bertuğ Bayar 86.dk, Sarı Kart Gökmen Aydoğdu 81.dk, Sarı Kart Delarge Dzon 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Kadir Keleş 15.dk, Yusuf Cihat Çelik 83.dk, Çekdar Orhan 74.dk

Oyuna Girenler

Berat Onur Pınar 15.dk, İlke Nelik 83.dk, Onurcan Güler 74.dk

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 28. Murat Akça, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 15. Andre Bıyogo Poko, 83. Jose Marcıo Da Costa, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 63. Deniz Kadah

Yedekler

13. Eren Karataş, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 8. Yekta Kurtuluş, 26. İlhan Depe, 17. Ziya Alkurt, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Murat Akça 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 85.dk, Cebrail Karayel 73.dk, Deniz Kadah 58.dk, Jose Marcıo Da Costa 58.dk, Andre Bıyogo Poko 73.dk

Oyuna Girenler

Kazımcan Karataş 85.dk, Tolga Ünlü 73.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 58.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 58.dk, Ziya Alkurt 73.dk

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32197657266431
2Giresunspor32197649246425
3Samsunspor321810453296424
4İstanbulspor32186859336026
5Altay321831161365725
6Altınordu3215985043547
7Ankara Keçiörengücü321571042275215
8Ümraniyespor32148104541504
9Tuzlaspor3214513434847-5
10Bursaspor3213415515343-2
11Bandırmaspor3211615424539-3
12Boluspor3211516344038-6
13Balıkesirspor329815354535-10
14Adanaspor329716425034-8
15Menemenspor3271312365434-18
16Akhisarspor328519355529-20
17Ankaraspor326818325626-24
18Eskişehirspor321823228311-61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür

25.04.2021Boluspor0-2Samsunspor
25.04.2021Ankaraspor3-2Bandırmaspor
25.04.2021Tuzlaspor0-3Adana Demirspor
25.04.2021Menemenspor2-1Eskişehirspor
25.04.2021Osmanlıspor FK Bandırmaspor
25.04.2021Adanaspor0-2Ümraniyespor
25.04.2021Akhisarspor2-0Altay
25.04.2021Altınordu0-0Giresunspor
25.04.2021Bursaspor1-2İstanbulspor
25.04.2021Balıkesirspor1-2Ankara Keçiörengücü
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