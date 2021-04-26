Akhisarspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Akhisarspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 32. hafta maçında Akhisarspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Akhisarspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Akhisarspor sahasında Altay ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Akhisarspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?
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Akhisarspor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 20:30
Akhisarspor Altay Maçının Hakemleri
Burak Şeker(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Serdar Diyadin(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
45. Halil Yeral, 10. Çekdar Orhan, 12. Adewole Raheem Lawal, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım
Yedekler
1. Mılan Lukac, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 22. Semih Görer, 23. Berat Onur Pınar, 24. Paul Fadıala Keıta, 29. Alya Toure, 72. İlke Nelik, 99. Nsıma Peter
Teknik Sorumlu
Mustafa Ati Göksu
Goller
Çekdar Orhan,54.dk (p), Bertuğ Bayar,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Bertuğ Bayar 86.dk, Sarı Kart Gökmen Aydoğdu 81.dk, Sarı Kart Delarge Dzon 20.dk
Oyundan Çıkanlar
Kadir Keleş 15.dk, Yusuf Cihat Çelik 83.dk, Çekdar Orhan 74.dk
Oyuna Girenler
Berat Onur Pınar 15.dk, İlke Nelik 83.dk, Onurcan Güler 74.dk
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 28. Murat Akça, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 15. Andre Bıyogo Poko, 83. Jose Marcıo Da Costa, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 63. Deniz Kadah
Yedekler
13. Eren Karataş, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 8. Yekta Kurtuluş, 26. İlhan Depe, 17. Ziya Alkurt, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Murat Akça 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Çelenk 85.dk, Cebrail Karayel 73.dk, Deniz Kadah 58.dk, Jose Marcıo Da Costa 58.dk, Andre Bıyogo Poko 73.dk
Oyuna Girenler
Kazımcan Karataş 85.dk, Tolga Ünlü 73.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 58.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 58.dk, Ziya Alkurt 73.dk
TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|32
|19
|7
|6
|57
|26
|64
|31
|2
|Giresunspor
|32
|19
|7
|6
|49
|24
|64
|25
|3
|Samsunspor
|32
|18
|10
|4
|53
|29
|64
|24
|4
|İstanbulspor
|32
|18
|6
|8
|59
|33
|60
|26
|5
|Altay
|32
|18
|3
|11
|61
|36
|57
|25
|6
|Altınordu
|32
|15
|9
|8
|50
|43
|54
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|32
|15
|7
|10
|42
|27
|52
|15
|8
|Ümraniyespor
|32
|14
|8
|10
|45
|41
|50
|4
|9
|Tuzlaspor
|32
|14
|5
|13
|43
|48
|47
|-5
|10
|Bursaspor
|32
|13
|4
|15
|51
|53
|43
|-2
|11
|Bandırmaspor
|32
|11
|6
|15
|42
|45
|39
|-3
|12
|Boluspor
|32
|11
|5
|16
|34
|40
|38
|-6
|13
|Balıkesirspor
|32
|9
|8
|15
|35
|45
|35
|-10
|14
|Adanaspor
|32
|9
|7
|16
|42
|50
|34
|-8
|15
|Menemenspor
|32
|7
|13
|12
|36
|54
|34
|-18
|16
|Akhisarspor
|32
|8
|5
|19
|35
|55
|29
|-20
|17
|Ankaraspor
|32
|6
|8
|18
|32
|56
|26
|-24
|18
|Eskişehirspor
|32
|1
|8
|23
|22
|83
|11
|-61
TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür
|25.04.2021
|Boluspor
|0-2
|Samsunspor
|25.04.2021
|Ankaraspor
|3-2
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.04.2021
|Menemenspor
|2-1
|Eskişehirspor
|25.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Adanaspor
|0-2
|Ümraniyespor
|25.04.2021
|Akhisarspor
|2-0
|Altay
|25.04.2021
|Altınordu
|0-0
|Giresunspor
|25.04.2021
|Bursaspor
|1-2
|İstanbulspor
|25.04.2021
|Balıkesirspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü