Akhisarspor-Altınordu: 0-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Önder Yılmas, Utku Tunaveli

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) – Tolga (xx), Cocalic (xxx), Alperen (xx), Kadir (xx), Aykut (xx), Taha (xxx) (Dk.85 Vrsajevic), Burhan (xx), Erhan Çelenk (xx) (Dk. 85 Rotman), Muhammet Reis (xx), Hadzic (x) (Dk. 46 Ergin x)

ALTINORDU: Erhan (xxxx) – Kerim (xx), Sinan (xxx), Ravil (xxx), Kahraman (xx), Berkay (xxx) (Dk. 88 Yusuf Yalçın), Oğulcan (xx), Burak İnce (xx) (Dk. 70 Egehan x), Atakan (x) (Dk. 72 Kemal xx), Anıl (xx), Ersel (x)

SARI KARTLAR: Cocalic, Kadir, Aykut, Alperen, Tolga (Akhisarspor), Oğulcan (Altınordu)

TFF 1'inci Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Akhisarspor ile Altınordu'yu karşı karşıya getiren Ege derbisinden gol sesi çıkmadı: 0-0.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Altınordu'da ilk 11'de görev yapan 15 yaş, 7 ay, 11 günlük Burak İnce, TFF 1'inci Lig tarihinde 11'de sahaya çıkan en genç futbolcu unvanını aldı.

Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Okan ve Enes Sığırcı ile yeni transfer Ufuk Budak kadroda yer almazken Akhisarspor'da hafta içinde takıma katılan yeni transferler Taha ve Muhammet Reis ilk 11'de oynadı.

Karşılaşmayı 2500 civarında taraftar izledi. Bu skorla Akigo puanını 4'e yükseltirken, Altınordu ilk puanını hanesine yazdırdı.

3'üncü dakikada Altınordulu Berkay ceza sahası sol çaprazından vurdu, kaleci Gökhan topu rahat bloke etti.

14'üncü dakikada ev sahbinden Hadzic sağdan sıfıra inip kesti, Burhan'ın sektirdiği topu Ravil karambolde çok kritik bir hamleyle uzaklaştırmayı başardı.

17'nci dakikada Burhan soldan altı pasa kadar girip vurdu, kaleci Erhan gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz beraberlikle sona erdi.

62'nci dakikada Anıl ceza sahası yayı solundan köşeye vurdu, kaleci Gökhan soluna doğru uzanıp topu son anda çeldi.

72'nci dakikada Burhan'ın pasıyla içeriye giren Aykut'un şutunda kaleci Erhan bir kez daha gole izin vermedi.

74'üncü dakikada altı pasın köşesinde topla buluşan Muhammet Reis, Egehan'dan sıyrılıp vurdu, kaleci Erhan köşeyi iyi kapatıp meşin yuvarlağı çeldi.

84'üncü dakikada Anıl Koç savunmanın arkasına oynadı, Ersel Aslıyüksek çok uygun durumda altıpasın köşesinden vurdu, top üstten auta çıktı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

DHA