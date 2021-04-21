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Akhisarspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Akhisarspor, Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Akhisarspor, Altınordu ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Akhisarspor ve Altınordu karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Akhisarspor sahasında Altınordu ile 18.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Akhisarspor - Altınordu Maç Sonucu ne oldu?

Akhisarspor, Altınordu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın

Akhisarspor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

18.04.2021 16:00

Akhisarspor Altınordu Maçının Hakemleri

Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 10. Çekdar Orhan, 12. Adewole Raheem Lawal, 22. Semih Görer, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku

Yedekler

1. Mılan Lukac, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 26. İbrahim Sıssoko, 27. Gökmen Aydoğdu, 29. Alya Toure, 72. İlke Nelik

Teknik Sorumlu

Mustafa Ati Göksu

Goller

Delarge Dzon,68.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Doğukan Nelik 12.dk, Çift Sarı Kart Akwo Tarh Ayuk Taku 82.dk

Oyundan Çıkanlar

Adewole Raheem Lawal 82.dk, Semih Görer 60.dk, Yusuf Cihat Çelik 46.dk, Delarge Dzon 88.dk, Çekdar Orhan 60.dk

Oyuna Girenler

Onurcan Güler 82.dk, Gökmen Aydoğdu 60.dk, Bertuğ Bayar 46.dk, Berat Onur Pınar 88.dk, İbrahim Sıssoko 60.dk

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 24. Furkan Çil, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 27. Emre Nefiz, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Enis Destan,8.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Ahmet İlhan Özek 38.dk, Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 75.dk, Sarı Kart Oğulcan Ülgün 38.dk, Sarı Kart Kahraman Demirtaş 73.dk

Oyundan Çıkanlar

Recep Aydın 68.dk, Muzaffer Kocaer 46.dk, Enis Destan 68.dk

Oyuna Girenler

Burak İnce 68.dk, Emre Nefiz 46.dk, Hüsamettin Yener 68.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor31196649246325
2Adana Demirspor31187654266128
3Samsunspor311710451296122
4Altay311831061345727
5İstanbulspor31176857325725
6Altınordu3115885043537
7Ankara Keçiörengücü311471040264914
8Ümraniyespor31138104341472
9Tuzlaspor3114512434547-2
10Bursaspor3113414505143-1
11Bandırmaspor3111614404239-2
12Boluspor3111515343838-4
13Balıkesirspor319814344335-9
14Adanaspor319715424834-6
15Menemenspor3161312345331-19
16Akhisarspor317519335526-22
17Ankaraspor315818295423-25
18Eskişehirspor311822218111-60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür

17.04.2021Adana Demirspor3-0Giresunspor
17.04.2021Ankara Keçiörengücü0-1Tuzlaspor
18.04.2021İstanbulspor4-0Menemenspor
18.04.2021Akhisarspor1-1Altınordu
18.04.2021Eskişehirspor0-3Balıkesirspor
19.04.2021Bandırmaspor2-3Boluspor
19.04.2021Ümraniyespor4-3Osmanlıspor FK
19.04.2021Samsunspor4-1Bursaspor
19.04.2021Altay4-1Adanaspor
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