Akhisarspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Akhisarspor, Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 31. hafta maçında Akhisarspor, Altınordu ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Akhisarspor ve Altınordu karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Akhisarspor sahasında Altınordu ile 18.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Akhisarspor - Altınordu Maç Sonucu ne oldu?
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Akhisarspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
18.04.2021 16:00
Akhisarspor Altınordu Maçının Hakemleri
Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
45. Halil Yeral, 10. Çekdar Orhan, 12. Adewole Raheem Lawal, 22. Semih Görer, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku
Yedekler
1. Mılan Lukac, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 26. İbrahim Sıssoko, 27. Gökmen Aydoğdu, 29. Alya Toure, 72. İlke Nelik
Teknik Sorumlu
Mustafa Ati Göksu
Goller
Delarge Dzon,68.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Doğukan Nelik 12.dk, Çift Sarı Kart Akwo Tarh Ayuk Taku 82.dk
Oyundan Çıkanlar
Adewole Raheem Lawal 82.dk, Semih Görer 60.dk, Yusuf Cihat Çelik 46.dk, Delarge Dzon 88.dk, Çekdar Orhan 60.dk
Oyuna Girenler
Onurcan Güler 82.dk, Gökmen Aydoğdu 60.dk, Bertuğ Bayar 46.dk, Berat Onur Pınar 88.dk, İbrahim Sıssoko 60.dk
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 24. Furkan Çil, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 27. Emre Nefiz, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Enis Destan,8.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Ahmet İlhan Özek 38.dk, Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 75.dk, Sarı Kart Oğulcan Ülgün 38.dk, Sarı Kart Kahraman Demirtaş 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Recep Aydın 68.dk, Muzaffer Kocaer 46.dk, Enis Destan 68.dk
Oyuna Girenler
Burak İnce 68.dk, Emre Nefiz 46.dk, Hüsamettin Yener 68.dk
TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|25
|2
|Adana Demirspor
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|28
|3
|Samsunspor
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|22
|4
|Altay
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|27
|5
|İstanbulspor
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|25
|6
|Altınordu
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|14
|8
|Ümraniyespor
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|2
|9
|Tuzlaspor
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|-2
|10
|Bursaspor
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|-1
|11
|Bandırmaspor
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|-2
|12
|Boluspor
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|-4
|13
|Balıkesirspor
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|-9
|14
|Adanaspor
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|-6
|15
|Menemenspor
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|-19
|16
|Akhisarspor
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|-22
|17
|Ankaraspor
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|-25
|18
|Eskişehirspor
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|11
|-60
TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür
|17.04.2021
|Adana Demirspor
|3-0
|Giresunspor
|17.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Tuzlaspor
|18.04.2021
|İstanbulspor
|4-0
|Menemenspor
|18.04.2021
|Akhisarspor
|1-1
|Altınordu
|18.04.2021
|Eskişehirspor
|0-3
|Balıkesirspor
|19.04.2021
|Bandırmaspor
|2-3
|Boluspor
|19.04.2021
|Ümraniyespor
|4-3
|Osmanlıspor FK
|19.04.2021
|Samsunspor
|4-1
|Bursaspor
|19.04.2021
|Altay
|4-1
|Adanaspor