Akhisarspor - Altınordu maçının ardından

TFF 1. Ligi üçüncü haftasında Akhisarspor ile Altınordu karşılaşmasından gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın Teknik Direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

İki devreli maç oynadıklarını ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maçın normalde hep çalıştığımız ikinci yarıda oynayacağımız oyundu ama maça ne yazık ki çok kötü başladık. Bir türlü oyunu ve sistemi oturtamadık, rakibin nasıl oynayacağını neler yapacağını çok iyi çalıştık ama sahada uygularken belki birkaç oyuncunun bugün gününde olmaması bütün oyun sistemimizi etkiledi. İkinci yarı biraz daha istediğimiz oyunu hem kanatlara, kanatlardan getireceğimiz yada kanatlara açtığımızda aralara atacağımız pozisyonlarla golü aramaya başladık. Genelde Altınordu'nun en büyük zaafı buydu, bununla alakalı çok çalışmıştık.

Maçın özellikle ikinci yarısında çok net pozisyonlar bulduk. hem Aykut ile gelen hem de Burhan ile gelen yüzde yüz pozisyonlar vardı. Maçı kazanacak pozisyonlar da yakaladık ama bir türlü golü atamadık. Tabiki 3 hatalık periyotta alınan 4 puan ne bize yakışıyor, ne bizim oyuncularımızın ismine yakışıyor. Ama futbol böyle bir şey futbolda oynanmadan hiçbir şey kazanılmıyor. Biz 3 maçtır oyuncularımıza hep aynı şeyleri söyledik ve şuanda gördük ki biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda rakiplerimiz bize hep bu tür oynayacak, daha çok kapalı oynayacaktır. Bunlarla alakalı çalışacağız. Bizim şuanda yapacağımız tek şey çok fazla çalışacağız, çok konuşmayacağız. Ama kaybettiğimiz puanları telafisini daha sonraki zamanda çok uzun bir lig olduğu için bunu telafisini yapacağız.

İyi bir kadromuz var, yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı, bugün 8 tane yeni oyuncu ile oynadık. Ama oyuncularımızın özellikle ikinci yarı oynadığı oyun, sergilediği performansı çok iyiydi. Yakaladığı pozisyonlar gol olsaydı belki şuanda çok daha farklı şeyler söyleyebilirdik ama biz önce futbol oynamaya çalışacağız, skoru sonra yakalayacağız. Çünkü futbol oynamadan skor elde edilmiyor. Biz hem oyunumuzu hem de tempomuzu geliştireceğiz. Şu milli takım arası da bize çok iyi gelecek. Yeni arkadaşlar sakatlıklardan dönenlerle birlikte çok daha iyi ve hazır bir şekilde lige devam edeceğiz" dedi.

İki haftadır kaybettiklerini sergiledikleri oyunu skora yansıtamadıklarını ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "En büyük gücümüz sistemimiz, bu hafta tabiki zor bir deplasman Akhisar'dı, onların da puana ihtiyacı vardı. Biz de iyi şekilde hazırlandık, maçında ilk yarısında özellikle kazandığımız toplarla yakaladığımız ve değerlendiremediğimiz gol pozisyonları vardı. Pas yaptığımız bölümlerde oyun üstünlüğünü lehimize çevirdik. Yani rakibe topu vermediğimiz sürece buradan istediğimizi alacağımızı düşünüyorduk. Bir iki kaptırdığımız toplarla rakibin baskısını tabiki hissettik. Aslında ilk yarı istediğimiz o opsiyonları oluşturduk ama son vuruşu gerçekleştiremedik. İkinci yarı tabiki seyircinin baskısı ile rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. Aslında ikinci yarıya iyi başladık ama belli bir dakikadan sonra oyundan düşmeye başladık. Rakibin baskısı özellikle pas opsiyonlarını kullanamayınca çıkarken kaptırdığımız toplar rakibin biraz baskı yapmasına neden oldu. Kenardan getirdikleri uzun toplarla gol aradılar, biz de orayı iyi savunduk. Birkaç karambol pozisyonu vardı ama burada da kalecimiz başarılıydı. İlerleyen bölümde aslında topun sahibi olup rakibin düştüğü anlarda bize galibiyet fırsatı doğacak dakikalar oldu. Benim takımım için özellikle milli takım arası öncesi puan almak önemliydi. Çünkü puansız geçen süreç biz genç bir takımız, moral motivasyonu ne kadar ayakta tutmaya çalışsak da olumsuz da etkileyebiliyor" dedi.

Kaynak: İHA