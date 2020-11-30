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Akhisarspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Akhisarspor, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Akhisarspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Akhisarspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Akhisarspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Akhisarspor sahasında Ankaraspor ile 28.11.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Akhisarspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Akhisarspor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Aydın(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Abdulbaki Ayyıldız(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 61. Kadir Keleş, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ali Kaan Güneren 79.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 83.dk, Sarı Kart Çekdar Orhan 52.dk

Oyundan Çıkanlar

Taha Yalçıner 69.dk, Onurcan Güler 83.dk, Hasan Ali Adıgüzel 74.dk

Oyuna Girenler

Hasan Ali Adıgüzel 69.dk, Bertuğ Bayar 83.dk, Mert Efe Çölbeyi 74.dk

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 11. Mahmut Akan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 66. Levent Gülen, 2. Ali Ülgen, 8. Emre Can Atila, 6. Mılos Stanojevıc, 70. Engin Bekdemir, 10. Beykan Şimşek, 7. Erıc Ayuk Mbu, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

34. Berk Balaban, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 40. Furkan Eliaçık, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 21. Doğukan Efe, 77. Bernard Bulbwa, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame, 17. Erdem Çetinkaya

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Goller

Beykan Şimşek,76.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Emre Can Atila 33.dk, Sarı Kart Barış Zeren 69.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 53.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Can Atila 65.dk, Beykan Şimşek 89.dk, Engin Bekdemir 86.dk, Mılos Stanojevıc 89.dk, Basıt Abdulrahman Umar 65.dk

Oyuna Girenler

Barış Zeren 65.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 89.dk, Gökhan Akkan 86.dk, Doğukan Efe 89.dk, Erdem Çetinkaya 65.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Samsunspor11551159206
4Adana Demirspor105321991810
5İstanbulspor10532179188
6Tuzlaspor105321716181
7Altay9513169167
8Giresunspor104421312161
9Bursaspor114251919140
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Adanaspor93331310123
13Bandırmaspor11326131411-1
14Ümraniyespor11245111910-8
15Menemenspor92349139-4
16Ankaraspor102266158-9
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor110475224-17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür

21.11.2020Giresunspor0-0Samsunspor
21.11.2020Boluspor2-0Osmanlıspor FK
21.11.2020Bursaspor1-0Adanaspor
21.11.2020Altınordu1-0İstanbulspor
22.11.2020Ankara Keçiörengücü6-0Akhisarspor
22.11.2020Tuzlaspor0-6Bandırmaspor
22.11.2020Adana Demirspor4-1Eskişehirspor
23.11.2020Menemenspor1-2Altay
23.11.2020Balıkesirspor1-1Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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