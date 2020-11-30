Akhisarspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Akhisarspor, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 10. hafta maçında Akhisarspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Akhisarspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Akhisarspor sahasında Ankaraspor ile 28.11.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Akhisarspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Akhisarspor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Aydın(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Abdulbaki Ayyıldız(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 61. Kadir Keleş, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ali Kaan Güneren 79.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 83.dk, Sarı Kart Çekdar Orhan 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Taha Yalçıner 69.dk, Onurcan Güler 83.dk, Hasan Ali Adıgüzel 74.dk
Oyuna Girenler
Hasan Ali Adıgüzel 69.dk, Bertuğ Bayar 83.dk, Mert Efe Çölbeyi 74.dk
Ankaraspor İlk 11
1. Emre Koyuncu, 11. Mahmut Akan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 66. Levent Gülen, 2. Ali Ülgen, 8. Emre Can Atila, 6. Mılos Stanojevıc, 70. Engin Bekdemir, 10. Beykan Şimşek, 7. Erıc Ayuk Mbu, 9. Basıt Abdulrahman Umar
Yedekler
34. Berk Balaban, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 40. Furkan Eliaçık, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 21. Doğukan Efe, 77. Bernard Bulbwa, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame, 17. Erdem Çetinkaya
Teknik Sorumlu
Mustafa Özer
Goller
Beykan Şimşek,76.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Emre Can Atila 33.dk, Sarı Kart Barış Zeren 69.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 53.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Can Atila 65.dk, Beykan Şimşek 89.dk, Engin Bekdemir 86.dk, Mılos Stanojevıc 89.dk, Basıt Abdulrahman Umar 65.dk
Oyuna Girenler
Barış Zeren 65.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 89.dk, Gökhan Akkan 86.dk, Doğukan Efe 89.dk, Erdem Çetinkaya 65.dk
TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|4
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|5
|İstanbulspor
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|6
|Tuzlaspor
|10
|5
|3
|2
|17
|16
|18
|1
|7
|Altay
|9
|5
|1
|3
|16
|9
|16
|7
|8
|Giresunspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|9
|Bursaspor
|11
|4
|2
|5
|19
|19
|14
|0
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|14
|Ümraniyespor
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|10
|-8
|15
|Menemenspor
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|9
|-4
|16
|Ankaraspor
|10
|2
|2
|6
|6
|15
|8
|-9
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür
|21.11.2020
|Giresunspor
|0-0
|Samsunspor
|21.11.2020
|Boluspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|21.11.2020
|Bursaspor
|1-0
|Adanaspor
|21.11.2020
|Altınordu
|1-0
|İstanbulspor
|22.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|6-0
|Akhisarspor
|22.11.2020
|Tuzlaspor
|0-6
|Bandırmaspor
|22.11.2020
|Adana Demirspor
|4-1
|Eskişehirspor
|23.11.2020
|Menemenspor
|1-2
|Altay
|23.11.2020
|Balıkesirspor
|1-1
|Ümraniyespor