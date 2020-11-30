Akhisarspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Akhisarspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Akhisarspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Akhisarspor sahasında Ankaraspor ile 28.11.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Akhisarspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Akhisarspor Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Aydın(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Abdulbaki Ayyıldız(dördüncü Hakem)

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 61. Kadir Keleş, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ali Kaan Güneren 79.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 83.dk, Sarı Kart Çekdar Orhan 52.dk

Oyundan Çıkanlar

Taha Yalçıner 69.dk, Onurcan Güler 83.dk, Hasan Ali Adıgüzel 74.dk

Oyuna Girenler

Hasan Ali Adıgüzel 69.dk, Bertuğ Bayar 83.dk, Mert Efe Çölbeyi 74.dk

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 11. Mahmut Akan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 66. Levent Gülen, 2. Ali Ülgen, 8. Emre Can Atila, 6. Mılos Stanojevıc, 70. Engin Bekdemir, 10. Beykan Şimşek, 7. Erıc Ayuk Mbu, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

34. Berk Balaban, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 40. Furkan Eliaçık, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 21. Doğukan Efe, 77. Bernard Bulbwa, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame, 17. Erdem Çetinkaya

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Goller

Beykan Şimşek,76.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Emre Can Atila 33.dk, Sarı Kart Barış Zeren 69.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 53.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Can Atila 65.dk, Beykan Şimşek 89.dk, Engin Bekdemir 86.dk, Mılos Stanojevıc 89.dk, Basıt Abdulrahman Umar 65.dk

Oyuna Girenler

Barış Zeren 65.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 89.dk, Gökhan Akkan 86.dk, Doğukan Efe 89.dk, Erdem Çetinkaya 65.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 4 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 5 İstanbulspor 10 5 3 2 17 9 18 8 6 Tuzlaspor 10 5 3 2 17 16 18 1 7 Altay 9 5 1 3 16 9 16 7 8 Giresunspor 10 4 4 2 13 12 16 1 9 Bursaspor 11 4 2 5 19 19 14 0 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 14 Ümraniyespor 11 2 4 5 11 19 10 -8 15 Menemenspor 9 2 3 4 9 13 9 -4 16 Ankaraspor 10 2 2 6 6 15 8 -9 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 11 0 4 7 5 22 4 -17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür