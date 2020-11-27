Akhisarspor - Ankaraspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Akhisarspor ile Ankaraspor arasında oynanacak mücadele, haftanın önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor. İki takım arasında oynanacak maç öncesi tüm detayları haberimizde verdik. 1. Lig'de, Akhisarspor evinde 5 maçtır kaybetmiyor. Ankaraspor ise deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 8 maçtır kazanamıyor. Akhisarspor, ligde 10 maç sonunda 13 puana ulaşırken 11. sırada yerini aldı. Ankaraspor ise 9 maçta 5 puanlık performansı ile ligin 17. sırasında bulunuyor. Peki, Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Akhisarspor - Ankaraspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak olan iki takımın maçını hakem, Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Murat Altan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan Akhisarspor - Ankaraspor maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Avaz ekranlarından naklen izlenebilecek.

İLK 11'LER

Akhisarspor XI: Lukac, Vrsayevic, Alperen, Rotman, Musa, Ali Kaan, Hadzic, Çekdar, Onurcan, Kadir, Taha

Ankaraspor XI: Emre, Mahmut, De Matos, Levent, Ali, Emre Can, Stanojevic, Engin, Beykan, Eric Ayuk, Umar