Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-1

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Kemal Yılmaz (xx), Mustafa Sönmez (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Zeki (xxxx), Cocalic (xx), Caner (xxx), Kadir (xx), Sissoko (xx) (Dk. 68 Bilal Kısa xxx), Serginho (xx), Onur (xxx) (Dk. 84 Vrsajevic), Barbosa (xxx), Josue (x) (Dk. 64 Rotman xxx), Bokila (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (x) - Baiano (xx), Welinton (x), Caulker (xx), Tzavellas (xx), Ceyhun (x) (Dk. 88 Hasan), Efecan (xx), Villafanez (xx) (Dk. 64 Isaac Sackey x), Ozan (xx) (Dk. 82 Cenk Ahmet x), Campos (x), Josef Sural (x)

GOLLER: Dk. 74 - Dk. 87 Zeki, Dk. 77 Bilal Kısa (Akhisarspor) - Dk. 65 (KK) Lukac (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Ceyhun, Dk. 86 Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 65 Rotman (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'de son sıradaki Akhisarspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u yenik duruma düşmesine rağmen mağlup etmeyi başardı, kümede kalma yarışında umut tazeledi: 3-1. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 65'inci dakikada Akhisar kalecisi Lukac'ın hatasıyla öne geçti. Yeşil-siyahlılar bu gollere 74 ve 87'nci dakikalarda Zeki ile 77'nci dakikada Bilal Kısa'yla karşılık verdi. Ligde 8 maçlık galibiyet hasretine son verirken, ikinci yarıda ilk kez kazanan Akhisarspor, 21 puanla son sırada kalmasına rağmen kalan 10 hafta öncesi umutlarını artırdı. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Maçta iki takım taraftarları hafta sonu Antalyaspor deplasmanından dönerken Afyonkarahisar yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarını anmak için 6 dakika boyunca tezahürat yapmadı. İki takım taraftarları, 6'ncı dakikada alkışlarla deplasman dönüşü vefat eden 2 Ankaragücü taraftarını anarken birlikte, "Ankaragücü" tezahüratı yaptı.

Akhisar'da geçen hafta Galatasaray deplasmanında bu sezon ilk kez ligde kaleye geçip 90+4'üncü dakikada yaptığı hatayla 1-0'lık mağlubiyette başrol oynayan file bekçisi Milan Lukac, Fatih'in kadro dışı bırakılması sonrası yine eldivenleri eline geçirip bu kez de bir hatayla kendi ağlarını havalandırmanın üzüntüsünü yaşadı. Ev sahibi ekip futbolcuları galibiyet sonrası Lukac'a sarılıp moral vermeye çalıştı. Taraftarlar da tribüne çağırdıkları Lukac'a tezahüratlarla moral verdi. Yeşil-siyahlı taraftarlar maçta başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetimi istifaya davet etti. Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Lopes, Bora ve Güray'ın sakat, Manu'nun cezalı, kaleci Fatih'in kadro dışı olduğu Akhisarspor'da sakatlığı geçmeyen Cikalleshi de forma giyemedi.

11'inci dakikada Barbosa'yla gelişen Akhisarspor atağında sol kanatta topla buluşan Bokila, ceza sahası içindeki Onur'u gördü. Onur'un düzeltip vurduğu topu kaleci Haydar kornere çeldi.

20'nci dakikada Alanyasporlu Villafanez'in sol kanattan kullandığı kornerde Caulker'in kafa şutu auta çıktı.

29'uncu dakikada Efecan'la gelişen konuk ekip atağında Welinton'un ceza alanından şutunda kaleci Lukac gole engel oldu.

45+1'inci dakikada konuk ekipten Campos'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza alanında Welinton'un kafa şutu yandan auta çıktı.

İlk yarı golsüz bitti.

64'üncü dakikada Akhisarspor'da oyundan alınan Josue, yedek kulübesine uğramadan sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti.

65'inci dakikada Alanyaspor eşine az rastlanır bir golle öne geçti. Akhisar defansında Barbosa'nın geri pasını Baiano'nun baskısı altında ayağıyla kontrol etmeye çalışan kaleci Lukac, topu kale önünde ayağından kaçırdı. Meşin yuvarlak Lukac'ın çabasına rağmen ağlara gitti: 0-1.

74'üncü dakikada skor eşitlendi. Akhisar atağında Onur'un önüne çıkardığı topu Zeki sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden çok sert bir şutla ağlara yolladı: 1-1.

77'nci dakikada Akhisarspor öne geçti. Bilal Kısa'yla başlayan atakta sol kanatta Barbosa, topu yine Bilal'in önüne çıkardı. Bilal ceza alanına girmeden çektiği şutla kaleci Haydar'ı avladı: 2-1.

87'nci dakikada ev sahibi ekipten Zeki, yaklaşık 30 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydedip skoru belirledi: 3-1.

Karşılaşma Akhisarspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA