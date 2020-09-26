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Akhisarspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig'e iyi giriş yapamayan Akhisarpor, ligin3.hafta maçında Balıkesirspor'u konuk edecek. Peki Akhisarspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Akhisarspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de 3.hafta heyecanı sürüyor. Ligde geride kalan 2 haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akhisarspor , lige 1 galibiyet, 1 beraberlik ile başlayan Balıkesirspor'u konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Akhisarspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AKHİSARSPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig'in 3.haftasında Akhisarspor, 26 Eylül Cumartesi (bugün) Spor Toto Akhisar Stadyumunda oynanacak maçta Balıkesirspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Ali Tuna ve Seyfettin Ünal yapacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak olan zorlu müsabaka TRT Avaz ve BeIN SPORTS MAX HD 2 kanalından saat 19.00'da canlı olarak ekranlara gelecek. 

TRT AVAZ FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11096
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Rate: 30000
FEC: 5/6

Tayfun Altuntaş
Editör


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