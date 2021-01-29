Palmeiras - Santos Libertadores Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Eş durumu tayin sonuçları 2021 bugün açıklanır mı? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranıSeni Çok Bekledim hangi gün oynuyor? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta?MEB özür grubu atama sonuçları 2021 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?Hafta sonu otobüsler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında Marmaray, metro ve dolmuşlar çalışacak mı?Kandilli Rasathanesi İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı,3 ilçeyi uyardı!Denizlispor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı ? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleriKPSS 2021 2 tercihleri ne zaman? 2021 2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Adanaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Peki, Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Akhisarspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Akhisarspor, ligde 18 maçta topladığı 16 puan ile 15. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 18 maçta 27 puan toplayabildi ve ligin 10. sırasında bulundu. Bu ligde Akhisarspor evinde 3 maçtır kaybediyor, evinde 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Bandırmaspor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kazanıyor. Peki, Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Akhisarspor - Bandırmaspor mücadelesi, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda 29 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Akhisarspor - Bandırmaspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 19.00'da izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT