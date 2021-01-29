TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Akhisarspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Akhisarspor, ligde 18 maçta topladığı 16 puan ile 15. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 18 maçta 27 puan toplayabildi ve ligin 10. sırasında bulundu. Bu ligde Akhisarspor evinde 3 maçtır kaybediyor, evinde 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Bandırmaspor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kazanıyor. Peki, Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Akhisarspor - Bandırmaspor mücadelesi, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda 29 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Akhisarspor - Bandırmaspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 19.00'da izlenebilir.