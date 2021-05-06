TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Akhisarspor ,Bereket Sigorta Ümraniyespor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AKHİSARSPOR - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Akhisarspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki maç 7 Mayıs Cuma günü oynanacak. Spor Toto Akhisar Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.