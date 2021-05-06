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Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 34.haftasında Akhisarspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Akhisarspor ,Bereket Sigorta Ümraniyespor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler  Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AKHİSARSPOR - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Akhisarspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor  arasındaki maç 7 Mayıs Cuma günü oynanacak. Spor Toto Akhisar Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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