Akhisarspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında deplasmanda Beşiktaş, Akhisarspor'a konuk oldu. Peki Akhisarspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Taraftar Burak Yılmaz'ı nasıl karşıladı? Maçta ilk 11'ler kimlerdi? Akhisarspor - Beşiktaş maçında neler yaşandı? Hangi pozisyonlar kaçtı? İşte maç skoru ve tüm detaylar

AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

AKHİSARSPOR 1 - 3 BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig''in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Akhisarspor'a konuk oldu. Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

Mücadelede Beşiktaş adına golleri 23. dakikada Dorukhan, 48. dakikada Gökhan Gönül ve 76. dakikada Larin kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü 81. dakikada Cikalleshi attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29'a yükseltti. Akhisarspor ise 17 puanda kaldı.

Önemli pozisyonlar

4' Ceza sahasına yakın bölgeden Akhisarspor'dan Regattin'in sert vuruşunu kaleci Karius çeldi. Devamında topu önünde bulan Manu'nun vuruşu üstten auta gitti.

6' Josue'nin pasında topla buluşan Güray, Manu'ya ortasını yaptı ama top Quaresma'ya çarpıp kornere gitti.

12' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, ceza sahasındaki ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

18' Akhisaspor'da Vrsajevic'in ceza sahasına çıkardığı topu Medel uzaklaştırırken, topu önünde bulan Serginho'nun vuruşu üstten auta gitti.

23' GOL! Beşiktaş'ta Dorukhan'ın ceza sahası sol çaprazından sert ve şık vuruşu, jenerik şekilde ağlarla buluştu.

33' Regattin'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş Caner'e çarptı, top üstten Karius'un bakışları arasında az farkla kornere gitti.

45' Dorukhan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Burak'ın yaptığı vuruşu kaleci Fatih kurtardı.

48' Gökhan Gönül, Quaresma'nın ortasını kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

İLK 11'LER

Akhisarspor: Fatih, Vrsayevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ikinci devre ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ın yeni oyuncuları Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin, yeşil-siyahlı takıma karşı ilk 11'de mücadele etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarının son maçı olan 4-1 yenildikleri Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte cezalı Adriano'nun yanı sıra Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'in yerine Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Nicolas Isimat-Mirin ile Burak Yılmaz, ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz 71, Isimat-Mirin ise 15 numaralı formayı giydi.

Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçıyla 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş formasıyla son olarak yine Manisa'da 21 Aralık 2007'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Manisaspor ile yapılan lig maçında mücadele etmişti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma sırasında Burak Yılmaz hariç ilk 11'de oynayan tüm futbolcuların yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi.

AKHİSARSPOR'UN YENİLERİ YEDEK KUKÜBESİNDE

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu yedek soyundurdu.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişik isimle sahaya çıktı. Aykut Çeviker, Helder Barbosa ve Onur Ayık'ın yerine Avdija Vrsajevic, Adrien Regattin ve Jeremy Bokila şans buldu.

TARAFTAR BURAK YILMAZ'I NASIL KARŞILADI?

Devre arasında Trabzonspor’dan transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu tam 4 bin 47 gün sonra Beşiktaş’la sahaya çıktı.Son olarak 21 Aralık 2007’de Manisaspor maçında Beşiktaş formasıyla mücadele eden Burak Yılmaz, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Manisaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Galatasaray, Çin ekibi Beijing Goan takımlarında top koşturdu, 11 yıl aradan sonra Beşiktaş’a döndü.

"HIRSIZ İSTEMİYORUZ"

Maç öncesi futbolcuların ısınma çalışmaları devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da siyah-beyazlı futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı.Sezonun ikinci yarısının ilk maçında ilk 11'de yer bulan yeni transfer Burak Yılmaz ise taraftarlar tarafından tribüne çağrılmadığı görüldü.

Kadroların statta okunması sırasında Burak ismi anons edilince, tribünlerden "yuh" sesi yükseldi. Beşiktaşlı bir grup taraftar Burak Yılmaz için 'Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz' diye bağırırken diğer taraftarlar ise tepki gösterdi.