Akhisarspor-Beşiktaş maçından notlar

Burak 4 bin 47 gün sonra Beşiktaş formasıyla

Mirin ilk resmi maçına çıktı

Akhisarspor'da yeni transferler kulübede

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunun ardından ilk kez Spor Toto Akhisar Stadı'nda siyah-beyazlı formayı giydi. Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu tam 4 bin 47 gün sonra Beşiktaş'la sahaya çıktı. Son olarak 21 Aralık 2007'de Manisaspor maçında Beşiktaş formasıyla mücadele eden Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Manisaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Galatasaray, Çin ekibi Beijing Goan takımlarında top koşturdu, 11 yıl aradan sonra Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş taraftarının ise Burak Yılmaz'a sevgi gösterilerinde bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Tüm oyuncuları teker teker tribünlere davet eden siyah-beyazlı futbolseverler Burak'a çağrı yapmadı.

MİRİN İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yine ara dönemde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kadrosuna dahil ettiği Fransız stoper Mirin'e de teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'de görev verdi. Beşiktaş'ın Almanya'nın Fortura Düsseldorf ekibinden aldığı genç orta saha oyuncusu Muhayer Oktay kafilede yer almadı.

AKHİSARSPOR'DA YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise yeni transferler sağ bek Zeki Yavru, orta saha Rajko Rotman ve golcü Sokol Cikalleshi'yi yedek soyundurdu. İkinci yarının açılış müsabakasına iki takım taraftarı da ilgi gösterdi. Beşiktaşlı futbolseverler kale arkasında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldururken, Akhisarlılar da takımlarına büyük destek verdi.

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DHA