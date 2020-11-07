TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Milyonlarca futbolseverin takipçisi olduğu 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın maçları arasında bulunan Akhisarspor - Boluspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Akhisarspor evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor.

Bu ligde Boluspor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 8 maçtır kazanamıyor. Akhisarspor, 12 puanla 9'uncu sırada bulunurken Boluspor, 3 puanla 17'inci sırada yer aldı. Peki, Akhisarspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

AKHİSARSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçında Akhisarspor - Boluspor karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Hüseyin Aylak üstlenecek.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu sezon tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen yayınlama hakkını alan TRT, futbolseverleri mutlu etmişti. 9. haftada oynanacak olan Akhisarspor - Boluspor maçı da 8 Kasım Pazar saat 16.00'da TRT Avaz'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.