Akhisarspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de 7. hafta Pazartesi günü oynanacak 2 maç ile sona eriyor. Günün maçlarından birisi, Akhisarspor ile Bursaspor arasında oynanacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde verdik. Orta sıralarda bulunan iki ekipte, galibiyet alarak yükselişe geçmenin peşinde. Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de mücadele eden ve tecrübeli olan iki takımda tekrar Süper Lig'e yükselmek istiyor. Akhisarspor, ligde 6 puanla 12. sırada bulunuyor. Bursaspor ise 7 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Akhisarspor - Bursaspor karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'ın yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Cem Özbay yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Akhisarspor - Bursaspor maçı da 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

İLK 11'LER

Akhisarspor XI: Lukac, Vrsayevic, Alperen, Rotman, Musa Nizam, Hadzic, Onurcan, Hasan Ali, Göksu, Bjarnason, Taha

Bursaspor XI: Deniz, İsmail, Emirhan, Ramazan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Ali Akman, Furkan, Burak Altıparmak, Batuhan