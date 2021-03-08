Akhisarspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 25. hafta maçında Akhisarspor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 25. hafta maçında Akhisarspor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Akhisarspor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Akhisarspor sahasında Eskişehirspor ile 07.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Akhisarspor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?
Akhisarspor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Akhisarspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Akhisarspor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
07.03.2021 16:00
Akhisarspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri
Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Levent Gümüşdere(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 10. Çekdar Orhan, 15. Orhan Taşdelen, 24. Paul Fadıala Keıta, 22. Semih Görer, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım, 99. Nsıma Peter
Yedekler
45. Halil Yeral, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 11. Onurcan Güler, 23. Berat Onur Pınar, 26. İbrahim Sıssoko, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 39. Alim Aykut Esgi, 72. İlke Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku
Teknik Sorumlu
Goller
Delarge Dzon,9.dk (f), Onurcan Güler,73.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mert Özyıldırım 90+1.dk, Sarı Kart Nsıma Peter 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Kadir Keleş 26.dk, Delarge Dzon 75.dk, Çekdar Orhan 75.dk, Paul Fadıala Keıta 63.dk
Oyuna Girenler
Akwo Tarh Ayuk Taku 26.dk, Berat Onur Pınar 75.dk, Yavuz Serkan Özbakan 75.dk, Onurcan Güler 63.dk
Eskişehirspor İlk 11
1. Cengiz Alp Köseer, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 55. Emir Yıldız, 28. Selman Çiftkanatlı, 8. Onur Bayramoğlu, 51. Kaan Gaman, 10. Talha Erdoğan, 99. Berkay Tanır, 9. İbrahim Halil Öner
Yedekler
91. Mehmet Yiğit Uğur, 6. Furgan Polat, 15. Alperen Kocabaş, 30. Uğur Can Semizoğlu, 35. Bartu Göçmen, 90. Onur Arı, 26. Buğra Çağlıyan, 11. Kaan Gül, 24. Arda Okumuş, 20. Tolga Yakut
Teknik Sorumlu
Cengiz Seçsev
Goller
Emir Yıldız,62.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Onur Bayramoğlu 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Sezgin Coşkun 81.dk, Talha Erdoğan 75.dk, Furkan Balaban 46.dk, Kaan Gaman 46.dk
Oyuna Girenler
Buğra Çağlıyan 81.dk, Tolga Yakut 75.dk, Bartu Göçmen 46.dk, Furgan Polat 46.dk
TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|25
|16
|5
|4
|40
|19
|53
|21
|2
|Samsunspor
|25
|14
|8
|3
|42
|24
|50
|18
|3
|İstanbulspor
|25
|14
|5
|6
|48
|26
|47
|22
|4
|Adana Demirspor
|25
|13
|6
|6
|42
|23
|45
|19
|5
|Altınordu
|25
|13
|6
|6
|38
|32
|45
|6
|6
|Altay
|25
|14
|2
|9
|46
|29
|44
|17
|7
|Tuzlaspor
|25
|12
|5
|8
|34
|35
|41
|-1
|8
|Ankara Keçiörengücü
|25
|11
|7
|7
|31
|17
|40
|14
|9
|Bursaspor
|25
|10
|4
|11
|39
|40
|34
|-1
|10
|Ümraniyespor
|25
|9
|7
|9
|30
|33
|34
|-3
|11
|Bandırmaspor
|25
|9
|5
|11
|30
|31
|32
|-1
|12
|Boluspor
|25
|8
|5
|12
|26
|28
|29
|-2
|13
|Menemenspor
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|27
|-12
|14
|Adanaspor
|24
|7
|5
|12
|34
|36
|26
|-2
|15
|Balıkesirspor
|24
|6
|7
|11
|25
|34
|25
|-9
|16
|Akhisarspor
|25
|6
|4
|15
|25
|42
|22
|-17
|17
|Ankaraspor
|25
|3
|7
|15
|16
|40
|16
|-24
|18
|Eskişehirspor
|25
|1
|7
|17
|15
|60
|10
|-45
TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür
|05.03.2021
|İstanbulspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|06.03.2021
|Bandırmaspor
|2-2
|Altınordu
|06.03.2021
|Samsunspor
|0-2
|Adana Demirspor
|06.03.2021
|Ankaraspor
|1-1
|Menemenspor
|07.03.2021
|Akhisarspor
|3-0
|Eskişehirspor
|07.03.2021
|Ümraniyespor
|3-1
|Giresunspor
|07.03.2021
|Altay
|5-0
|Tuzlaspor
|07.03.2021
|Osmanlıspor FK
|Menemenspor
|07.03.2021
|Boluspor
|2-1
|Bursaspor
|08.03.2021
|Adanaspor
|Balıkesirspor