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Akhisarspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 25. hafta maçında Akhisarspor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Akhisarspor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Akhisarspor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Akhisarspor sahasında Eskişehirspor ile 07.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Akhisarspor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?

Akhisarspor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Akhisarspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

07.03.2021 16:00

Akhisarspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Levent Gümüşdere(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 10. Çekdar Orhan, 15. Orhan Taşdelen, 24. Paul Fadıala Keıta, 22. Semih Görer, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım, 99. Nsıma Peter

Yedekler

45. Halil Yeral, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 11. Onurcan Güler, 23. Berat Onur Pınar, 26. İbrahim Sıssoko, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 39. Alim Aykut Esgi, 72. İlke Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku

Teknik Sorumlu

Goller

Delarge Dzon,9.dk (f), Onurcan Güler,73.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mert Özyıldırım 90+1.dk, Sarı Kart Nsıma Peter 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Kadir Keleş 26.dk, Delarge Dzon 75.dk, Çekdar Orhan 75.dk, Paul Fadıala Keıta 63.dk

Oyuna Girenler

Akwo Tarh Ayuk Taku 26.dk, Berat Onur Pınar 75.dk, Yavuz Serkan Özbakan 75.dk, Onurcan Güler 63.dk

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

1. Cengiz Alp Köseer, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 55. Emir Yıldız, 28. Selman Çiftkanatlı, 8. Onur Bayramoğlu, 51. Kaan Gaman, 10. Talha Erdoğan, 99. Berkay Tanır, 9. İbrahim Halil Öner

Yedekler

91. Mehmet Yiğit Uğur, 6. Furgan Polat, 15. Alperen Kocabaş, 30. Uğur Can Semizoğlu, 35. Bartu Göçmen, 90. Onur Arı, 26. Buğra Çağlıyan, 11. Kaan Gül, 24. Arda Okumuş, 20. Tolga Yakut

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

Emir Yıldız,62.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Onur Bayramoğlu 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Sezgin Coşkun 81.dk, Talha Erdoğan 75.dk, Furkan Balaban 46.dk, Kaan Gaman 46.dk

Oyuna Girenler

Buğra Çağlıyan 81.dk, Tolga Yakut 75.dk, Bartu Göçmen 46.dk, Furgan Polat 46.dk

TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor25165440195321
2Samsunspor25148342245018
3İstanbulspor25145648264722
4Adana Demirspor25136642234519
5Altınordu2513663832456
6Altay25142946294417
7Tuzlaspor251258343541-1
8Ankara Keçiörengücü25117731174014
9Bursaspor2510411394034-1
10Ümraniyespor25979303334-3
11Bandırmaspor259511303132-1
12Boluspor258512262829-2
13Menemenspor256910294127-12
14Adanaspor247512343626-2
15Balıkesirspor246711253425-9
16Akhisarspor256415254222-17
17Ankaraspor253715164016-24
18Eskişehirspor251717156010-45

TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür

05.03.2021İstanbulspor0-0Ankara Keçiörengücü
06.03.2021Bandırmaspor2-2Altınordu
06.03.2021Samsunspor0-2Adana Demirspor
06.03.2021Ankaraspor1-1Menemenspor
07.03.2021Akhisarspor3-0Eskişehirspor
07.03.2021Ümraniyespor3-1Giresunspor
07.03.2021Altay5-0Tuzlaspor
07.03.2021Osmanlıspor FK Menemenspor
07.03.2021Boluspor2-1Bursaspor
08.03.2021Adanaspor Balıkesirspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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