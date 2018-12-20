Akhisarspor-Fatih Karagümrük: 2-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Gökmen Baltacı (xx), Murat Şener (xx)

AKHİSARSPOR: Bora (xx) - Doğukan (xx), Gökmen (xx), Caner (xx), Kadir (x) (Dk. 32 Güray x), Bilal (xx) (Dk. 73 Bokila xx), Aykut (x), Eray (xx), Manu (xx), Regattin (x) (Dk. 64 Onur x), Larsson (x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu (xx) - Murat Sarıgül (xx), Fatih (x), Abdulhamit (x), Hüseyin (xx), Gökay (xx) (Dk. 79 Yiğit İncedemir x), Ufuk (xx), Ramazan (xx) (Dk. 89 Harun), Burak (x), Emir (xx), Serdar (x) (Dk. 62 Anıl Taşdemir x)

GOLLER: Dk. 73 Manu, 90+3 Bokila (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Larsson (Akhisarspor), Hüseyin, Fatih (Karagümrük)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Akhisarspor deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Fatih Karagümrük'ü evinde çıktığı rövanş maçında 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Akhisarspor'un gollerini 73'üncü dakikada Manu, 90+3'üncü dakikada Bokila penaltıdan kaydetti. Ev sahibi ekip 43'üncü dakikada Manu ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

7'nci dakikada konuk ekipten Ufuk'un ceza sahası dışından yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

18'inci dakikada Akhisarspor kontratağında Bilal'ın ara pasına hareketlenen Manu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu, top direğin dibinden auta gitti.

33'üncü dakikada Akhisarspor'da soldan ceza sahasına giren Larsson rakibinden sıyrılarak sert vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında sonuç gelmedi.

35'inci dakikada ev sahibi ekip atağında Manu soldan rakip ceza alanına daldı. Altı pasın önünden yaptığı vuruşta kaleci Murat gole izin vermedi.

37'nci dakikada Manu sol çaprazdan bir kez daha etkili geldi. Kaleci Murat karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43'üncü dakikada Karagümrük ceza sahasında Fatih, Manu'yu indirince hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Manu, kötü bir vuruşla topu üstten dışarı gönderdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52'nci dakikada sağdan Caner'in ortasında ceza sahasında savunma oyuncusu Fatih'in ters vuruşunda top az farkla direğin yanından kornere gitti.

71'inci dakikada Manu'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bilal, yakın mesafeden kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

73'üncü dakikada Bokila'nın ara pasıyla ceza sahasına sokulan Manu, karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla bu kez kaleciyi avladı: 1-0.

82'nci dakikada Fatih Karagümrük'ten Emir ceza yayı üzerinden şutunu çekti, kaleci Bora topa sahip oldu.

90+3'üncü dakikada konuk ekipten Yiğit İncedemir ceza sahasında topu eliyle kesince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bokila, kaleciyi ters köşeye yatırarak maçın skorunu belirledi: 2-0.

(FOTOĞRAFLI)

DHA