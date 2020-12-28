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Akhisarspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Akhisarspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Akhisarspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Akhisarspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Akhisarspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Akhisarspor sahasında Giresunspor ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Akhisarspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Akhisarspor Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Akhisarspor Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 16:00

Akhisarspor Giresunspor Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Sezer Yalçın(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 35. Mert Efe Çölbeyi, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 70. Göksu Mutlu, 77. Turhan Kaya

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Kadir Keleş 82.dk, Sarı Kart Alperen Babacan 71.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Onurcan Güler 71.dk

Oyuna Girenler

Bora Yılmaz 71.dk

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 20. Alperen Aydın, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

Sergıo Antonıo Da Luz Junıor,67.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erol Can Akdağ 81.dk, Sarı Kart Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 76.dk, Sarı Kart Mıchal Jan Nalepa 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Tozlu 50.dk, Ibrahıma Balde 90.dk, Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 90.dk, Mıchal Jan Nalepa 76.dk

Oyuna Girenler

Anthony Chıgaemezu Uzodımma 50.dk, Yasin Ozan 90.dk, Kerem Kalafat 90.dk, Abdou Razack Traore 76.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor169522213329
2Tuzlaspor159332720307
3Samsunspor168622215307
4Altay1592429142915
5Adana Demirspor1584326132813
6Ankara Keçiörengücü1684422122810
7Altınordu168352222270
8İstanbulspor147432415259
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor166372019211
11Menemenspor16475192219-3
12Ümraniyespor16457162517-9
13Balıkesirspor15438162315-7
14Boluspor15348131813-5
15Akhisarspor15348122213-10
16Adanaspor13337172012-3
17Ankaraspor1523109249-15
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FK Samsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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