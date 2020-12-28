Akhisarspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Akhisarspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Akhisarspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Akhisarspor sahasında Giresunspor ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Akhisarspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Akhisarspor Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın Akhisarspor Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 16:00

Akhisarspor Giresunspor Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Sezer Yalçın(dördüncü Hakem)

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 35. Mert Efe Çölbeyi, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 70. Göksu Mutlu, 77. Turhan Kaya

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Kadir Keleş 82.dk, Sarı Kart Alperen Babacan 71.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Onurcan Güler 71.dk

Oyuna Girenler

Bora Yılmaz 71.dk

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 20. Alperen Aydın, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

Sergıo Antonıo Da Luz Junıor,67.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erol Can Akdağ 81.dk, Sarı Kart Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 76.dk, Sarı Kart Mıchal Jan Nalepa 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Tozlu 50.dk, Ibrahıma Balde 90.dk, Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 90.dk, Mıchal Jan Nalepa 76.dk

Oyuna Girenler

Anthony Chıgaemezu Uzodımma 50.dk, Yasin Ozan 90.dk, Kerem Kalafat 90.dk, Abdou Razack Traore 76.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 16 9 5 2 22 13 32 9 2 Tuzlaspor 15 9 3 3 27 20 30 7 3 Samsunspor 16 8 6 2 22 15 30 7 4 Altay 15 9 2 4 29 14 29 15 5 Adana Demirspor 15 8 4 3 26 13 28 13 6 Ankara Keçiörengücü 16 8 4 4 22 12 28 10 7 Altınordu 16 8 3 5 22 22 27 0 8 İstanbulspor 14 7 4 3 24 15 25 9 9 Bursaspor 15 6 3 6 28 26 21 2 10 Bandırmaspor 16 6 3 7 20 19 21 1 11 Menemenspor 16 4 7 5 19 22 19 -3 12 Ümraniyespor 16 4 5 7 16 25 17 -9 13 Balıkesirspor 15 4 3 8 16 23 15 -7 14 Boluspor 15 3 4 8 13 18 13 -5 15 Akhisarspor 15 3 4 8 12 22 13 -10 16 Adanaspor 13 3 3 7 17 20 12 -3 17 Ankaraspor 15 2 3 10 9 24 9 -15 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür