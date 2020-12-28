Akhisarspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Akhisarspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Akhisarspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Akhisarspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Akhisarspor sahasında Giresunspor ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Akhisarspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Akhisarspor Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.12.2020 16:00
Akhisarspor Giresunspor Maçının Hakemleri
Turgut Doman(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Sezer Yalçın(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 35. Mert Efe Çölbeyi, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 70. Göksu Mutlu, 77. Turhan Kaya
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Kadir Keleş 82.dk, Sarı Kart Alperen Babacan 71.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Onurcan Güler 71.dk
Oyuna Girenler
Bora Yılmaz 71.dk
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
33. Göktan Cörüt, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 20. Alperen Aydın, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
Sergıo Antonıo Da Luz Junıor,67.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erol Can Akdağ 81.dk, Sarı Kart Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 76.dk, Sarı Kart Mıchal Jan Nalepa 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Eren Tozlu 50.dk, Ibrahıma Balde 90.dk, Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 90.dk, Mıchal Jan Nalepa 76.dk
Oyuna Girenler
Anthony Chıgaemezu Uzodımma 50.dk, Yasin Ozan 90.dk, Kerem Kalafat 90.dk, Abdou Razack Traore 76.dk
TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|2
|Tuzlaspor
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|7
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Altay
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|15
|5
|Adana Demirspor
|15
|8
|4
|3
|26
|13
|28
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|16
|8
|4
|4
|22
|12
|28
|10
|7
|Altınordu
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|0
|8
|İstanbulspor
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|1
|11
|Menemenspor
|16
|4
|7
|5
|19
|22
|19
|-3
|12
|Ümraniyespor
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|-9
|13
|Balıkesirspor
|15
|4
|3
|8
|16
|23
|15
|-7
|14
|Boluspor
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|-5
|15
|Akhisarspor
|15
|3
|4
|8
|12
|22
|13
|-10
|16
|Adanaspor
|13
|3
|3
|7
|17
|20
|12
|-3
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|Eskişehirspor