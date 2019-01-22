Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Samet Çavuş (xxx), Candaş Erbil (xxx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Vrsajevic (xxx), Caner (xxx), Sissoko (xxx), Güray (xx), Aykut (xx), Rotman (xx), Barbosa (xxx), Josue (xx) (Dk. 85 Zeki), Regattin (xx) (Dk. 65 Manu xx), Cikalleshi (x) (Dk. 59 Bokila xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Muammer (xx) - Lopes (xx), Kana Bıyık (xxx), Kucher (xx), Levent (xxx), Mensah (xx), Şamil (xxx) (Dk. 87 Emre Demir), Hasan Hüseyin (x), Atila (x) (Dk. 75 Varela xx), Deniz (xx) (Dk. 60 Chery xx), Kravets (x)

SARI KARTLAR: Cikalleshi, Bokila (Akhisarspor), Şamil, Hasan Hüseyin (Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'la 0-0 berabere kalan Akhisarspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakibiyle 15 Ocak tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, ilk maçta elde ettiği avantajlı skorla turladı. Yeşil-siyahlılarda yeni transferlerden Rotman ve Cikalleshi ilk 11'de forma giyerken Zeki 85'inci dakikada oyuna girdi. Kayserispor'da ise teknik direktör Hikmet Karaman, 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'i son dakikalarda sahaya sürdü.

31'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası sol çaprazından Atila'nın pasında Deniz'in kale önünde düşerken yaptığı zayıf şutu kaleci Fatih'te kaldı.

33'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kravets'in kafayla indirdiği topa Kucher'in altı pastan şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

51'inci dakikada Akhisarsporlu Josue'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasından Regattin'in şutu üstten auta gitti.

69'uncu dakikada Kayserisporlu Chery'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Fatih topu kontrol etti.

70'inci dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Barbosa'nın bıraktığı topa Josue ceza alanı dışından gelişine vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

75'inci dakikada Kayserispor mutlak golden oldu. Chery'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Kravets'in karşı karşı pozisyonda şutunda kaleci Fatih müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.

Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA