Akhisarspor kabustan uyandı

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçtır galip gelemeyerek düşme hattında son sırada çakılı kalan Akhisarspor, evinde kaleci Lukac'ın futbol sahalarında eşine az rastlanır hatasıyla yenik duruma düştüğü maçta Alanyaspor'u müthiş bir geri dönüşle 3-1 yenip umutlarını yeşertti. 7 sezondur aralıksız olarak yer aldığı ligde kurtuluş barajının 9 puan gerisine kadar düşen Akhisar, bu skorla 21 puana ulaşıp kolay pes etmeyeceğini kanıtladı. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak başladığı ligde haftalardır kabus gören yeşil-siyahlılar, önce kupada adını tekrar yarı finale yazdırdı, ardından Alanya galibiyetiyle taraftarının gönlünü aldı.

Akhisarspor'da Cihat Arslan'la yolların ayrılması sonrası yönetim görüştüğü isimlerle anlaşamayınca teknik sorumlu olarak takımın dümeninde kalan Cem Kavçak da camianın güvenini kazandı. Kavçak yönetiminde kupada Kasımpaşa'yı deplasmanda yenip eleyen, ligde Ankaragücü'yle berabere kaldıktan sonra Galatasaray deplasmanında 1 puanı son saniyede yine Lukac'ın hatasıyla kaçıran Akhisar, şanssızlığını Alanya karşısında kırdı. Sezon sonuna kadar göreve devam edecek Kavçak, yaptığı değişikliklerle Alanya'nın kilidi açmayı başardı. Galibiyete rağmen 21 puanla 15'inci sıradaki Bursaspor'un 6 puan gerisinde son sıradan kurtulamayan Akigo, cumartesi günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Lukac'a büyük moral

Akhisarspor'da üst üste 2 maçta inanılmaz hatalarla kalesinde gol gören kaleci Milan Lukac'a takım arkadaşları ve taraftarlar sahip çıktı. Geçen hafta Galatasaray deplasmanında Fatih Öztürk'ün yerine bu sezon ligde ilk kez kaleyi koruyan Sırp file bekçisi 90+4'üncü dakikada yaptığı kritik hatayla kalesinde gol görüp 1-0'lık mağlubiyete neden olmuştu. Adı Galatasaray'la anılan Fatih'in süresiz kadro dışı bırakılması sonrası dün de eldivenleri eline geçiren Lukac, 65'inci dakikada Barbosa'nın geri pasını ayağından kaçırıp kendi ağlarına yollayınca kahroldu. Taraftarlar maç içinde tezahüratlarla moral aşılamaya çalıştıkları Lukac'ı maç sonu da tribünlere çağırdı. Arkadaşları da galibiyetten sonra Lukac'a koştu. Akhisar'da dördüncü sezonunu geçiren Lukac, geçen sezonun son haftalarına kadar takımın as file bekçisi olarak görev yapıyordu.

BİLAL KISA'DAN ANLAMLI GOL

Akhisar'da geçen sezon devre arasında yuvaya dönen Bilal Kısa, 3 yıllık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozarak takımını öne geçiren isim oldu. Akhisarspor'da daha önce gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer olan Bilal, son olarak 19 Mayıs 2016'da sarı-kırmızılılarda Kayserispor'a gol atmıştı. Geçen yıl döndüğü Akhisar'da eski performansının gerisinde kalıp yedek kulübesini mesken tutan Bilal, 64'üncü dakikada oyuna girdikten sonra performansı ve attığı müthiş golle 3 puana büyük katkı yaptı. Bilal, maç sonrası düşme korkusunu Akhisarspor'daki ilk yılında 2012-13 sezonunda da yaşayıp kümede kaldıklarını hatırlatıp, "Son düdüğe kadar mücadele etmekten başka şansımız yok" dedi.

Takıma devre arasında katılıp 2 şık golle galibiyetin mimarlarından olan Zeki Yavru da acılı bir süreç yaşadıklarını, Lukac'ın yediği hatalı golün takım halinde kendilerini kamçılayıp arkadaşları için kazandıklarını söyledi.

DHA