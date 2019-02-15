Akhisarspor, Kavçak'la kritik maçta

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 4 maçı da kaybederek düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor, hafta içinde Cihat Arslan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçta yarın alt sıralardaki rakibi Ankaragücü'nü konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 90 dakikayı Halis Özkahya yönetecek. Mücadelenin bilet fiyatları; kapalı tribün E-F-G-H bloklar 15, C-D-I-J ve A-B-K-L bloklar 10, maraton 6, kale arkası ve misafir tribünler 5 TL olarak açıklandı.

Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Lopes, Güray ve Bokila'nın yanı sıra cezalı Manu forma giyemeyecek. Ligde en kötü sezonunu yaşayan Akhisarspor, bitime 13 maç kala 17 puanla dipte yer alıyor. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü ise 23 puanla Akhisar'ın 6 puan üzerinde bulunuyor. Mağlup olması durumunda kümede kalma yarışında çok ağır bir yara alacak yeşil-siyahlılarda yönetim taraftarı takıma destek vermek üzere stada davet etti.

AKHİSARSPOR'UN ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'İ

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı mücadeleye Akhisaspor2un şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fatih- Zeki, Caner, Cocalic, Musa Nizam, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Regattin, Cikalleshi

DHA