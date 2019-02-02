Akhisarspor lider Başakşehir'i ağırlıyor

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıdaki ilk iki maçını kaybeden sonuncu Akhisarspor, yarın Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'le evinde karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maç saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Akhisarspor'da kart cezalıları Caner ve Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunun Eray, Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal müsabakada forma giyemecek. Cezası sona eren orta saha Barbosa ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, kapalı tribün 2. kategori 10, kapalı tribün 3. kategori 6, kale arkaları ve misafir tribün 5 TL olarak satışa sunuldu. Teknik direktör Cihat Arslan bir an önce ateş hattından çıkmak istediklerini söyledi. Başakşehir'in ligin en kaliteli takımlarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, "İkinci devreye istediğimiz gibi başlayamadık. Çıkışa geçmek istiyoruz. Başakşehir karşısında herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyecek. Taraftarımızın desteği ile inanıyorum ki istediğimiz oyunu oynayacağız ve sonuca gideceğiz" dedi.

Akhisarspor'un muhtemel on biri şöyle;

Fatih- Vrsajevic, Musa, Sissoko, Lopes, Rotman, Serginho, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi

DHA