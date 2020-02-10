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Akhisarspor - Menemenspor maçı ne zaman? Akhisarspor - Menemenspor maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 21. Maç Günü kapsamında Akhisarspor - Menemenspor maçı oynanacak. Spor severler ise Akhisarspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Akhisarspor - Menemenspor maçı ne zaman? Akhisarspor - Menemenspor maçı hangi kanalda?

İki takım Akhisarspor - Menemenspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 21. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Akhisarspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Akhisarspor - Menemenspor maçı hangi kanalda?

Akhisarspor - Menemenspor, Spor Toto 1. Lig maçı 10 02 2020 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00.

Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Akhisarspor ile Menemenspor arasındaki Spor Toto 1. Lig  Maçı Spor Toto Akhisar Stadyumu, Manisa'da oynanacak.

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