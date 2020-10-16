TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Pazar günü oynanacak maçlardan birisi Akhisarspor - Menemenspor arasında oynanacak. Ev sahibi Akhisarspor, bu sezon ligde 4 maçta yalnızca 4 puan toplayabildi. Akhisarspor, bu puanlarla 11. sırada yer aldı. Menemenspor ise ilk 4 haftada 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

AKHİSARSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak olan Akhisarspor - Menemenspor mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Çağdaş Altay tarafından yönetilecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Akhisarspor - Menemenspor mücadelesi de Pazartesi saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.