Akhisarspor, Muhammet Reis’i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Giresunspor ile yollarını ayıran Muhammet Reis'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Karabükspor'la üst üste Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezon Giresun'da 2 maçta 1 gol attı. İmza törenine Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar ve Zekeriya Güneş katıldı.

Kaynak: İHA