Akhisarspor Musa Nizam ile anlaştı Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Ege temsilcisi Akhisarspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

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