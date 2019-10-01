Akhisarspor patladı
TFF 1. Lig'de iddialı hazırlandığı sezona tutuk başlayıp ilk 3 haftada yalnız penaltıdan 2 gol atabilen Akhisarspor, son 3 maçta patlama yaptı.
TFF 1. Lig'de iddialı hazırlandığı sezona tutuk başlayıp ilk 3 haftada yalnız penaltıdan 2 gol atabilen Akhisarspor, son 3 maçta patlama yaptı. Ligde çıktığı son 3 maçı kazanırken rakip fileleri 7 kez sarsan Akhisar, puan tablosunda zirveye çıktı. Sezonun ilk haftalarında yalnız Burhan'la 2 penaltı golü bulan yeşil-siyahlılarda kulüp bulamayınca affedilip takıma dönen Cikalleshi'nin 11'e monte edilmesi ve ofans hattındaki isimlerin uyum sağlamasıyla tablo değişti.
Son 3 maçta Menemenspor'u 1-0, Hatayspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor'da golcüler de klaslarını konuşturdu. İlk 3 hafta kadroda bile olmayıp son 3 maçta 4 gol atan Cikalleshi, ayağının tozuyla ligdeki gol krallığı yarışına ortak oldu. Burhan da Hatay ağlarını 2 kez sarsıp gol sayısını 4'e çıkardı. Erhan ise Karagümrük deplasmanında ilk golünü attı. Akhisar'ın kadrosunda henüz siftah yapmayan Hadzic, Ergin Keleş ve Muhammet Reis gibi gol ayakları da bulunuyor.
DHA
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