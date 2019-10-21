Akhisarspor rotaya oturdu
TFF 1'inci Lig'de milli aradan önce Giresunspor'a yenilerek liderlikten inip dördüncü sıraya gerileyen Akhisarspor, Eskişehirspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına girdi.
TFF 1'inci Lig'de milli aradan önce Giresunspor'a yenilerek liderlikten inip dördüncü sıraya gerileyen Akhisarspor, Eskişehirspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına girdi. Haftanın açılış maçında cuma günü rakibini 2-1'le geçmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, cumartesi ve pazar günü diğer rakiplerinin takılmasıyla çifte sevinç yaşadı. Puanını 16'ya çıkaran Akhisarspor, 17 puanla liderliği devralan Hatayspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada, direkt Süper Lig'e yükselme hattında yer alıyor. Giresun yenilgisi hariç son 5 maçı 4 galibiyetle geçen Akigo, 28 Ekim Pazartesi günü Osmanlıspor deplasmanında çıkışını sürdürmeye çalışacak.
Kaynak: DHA
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