Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Akhisarspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Akhisarspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 29.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu? Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

29.01.2021 19:00

Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Alirıza Altunbakır(dördüncü Hakem)

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter

Yedekler

1. Mılan Lukac, 5. Furkan Korkut, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 29. Alya Toure, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 52. Kemal Cingirt, 80. Mert Özyıldırım

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

Kadir Keleş,87.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Delarge Dzon 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Semih Görer 89.dk, Yusuf Cihat Çelik 68.dk, Delarge Dzon 76.dk, Nsıma Peter 76.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 89.dk

Oyuna Girenler

Kemal Cingirt 89.dk, Alya Toure 68.dk, Mert Özyıldırım 76.dk, Bertuğ Bayar 76.dk, Berat Onur Pınar 89.dk

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 26. Emır Halılovıc, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney

Yedekler

91. Zülküf Özer, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 88. Taha Yalçıner, 21. Ruben Rayos Serna, 72. Rahmi Anıl Başaran, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Gökhan Değirmenci 90+6.dk, Sarı Kart Onur Akbay 64.dk, Sarı Kart Doğan Can Davas 90+6.dk, Kırmızı Kart Rahmi Anıl Başaran 90+6.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğan Can Davas 90+1.dk, Guy Lucıen Mıchel Landel 90+1.dk, Mıckael Franck Pote 85.dk, Emır Halılovıc 78.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Yiğit 90+1.dk, Erkan Taşkıran 90+1.dk, Rahmi Anıl Başaran 85.dk, Lacına Traore 78.dk

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 4 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 18 8 4 6 24 26 28 -2 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 18 6 3 9 24 23 21 1 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Menemenspor 18 4 7 7 20 28 19 -8 15 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 16 Balıkesirspor 18 4 4 10 16 29 16 -13 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür