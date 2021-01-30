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Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Akhisarspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Akhisarspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 29.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu?

Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

29.01.2021 19:00

Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Alirıza Altunbakır(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter

Yedekler

1. Mılan Lukac, 5. Furkan Korkut, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 29. Alya Toure, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 52. Kemal Cingirt, 80. Mert Özyıldırım

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

Kadir Keleş,87.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Delarge Dzon 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Semih Görer 89.dk, Yusuf Cihat Çelik 68.dk, Delarge Dzon 76.dk, Nsıma Peter 76.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 89.dk

Oyuna Girenler

Kemal Cingirt 89.dk, Alya Toure 68.dk, Mert Özyıldırım 76.dk, Bertuğ Bayar 76.dk, Berat Onur Pınar 89.dk

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 26. Emır Halılovıc, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney

Yedekler

91. Zülküf Özer, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 88. Taha Yalçıner, 21. Ruben Rayos Serna, 72. Rahmi Anıl Başaran, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Gökhan Değirmenci 90+6.dk, Sarı Kart Onur Akbay 64.dk, Sarı Kart Doğan Can Davas 90+6.dk, Kırmızı Kart Rahmi Anıl Başaran 90+6.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğan Can Davas 90+1.dk, Guy Lucıen Mıchel Landel 90+1.dk, Mıckael Franck Pote 85.dk, Emır Halılovıc 78.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Yiğit 90+1.dk, Erkan Taşkıran 90+1.dk, Rahmi Anıl Başaran 85.dk, Lacına Traore 78.dk

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2İstanbulspor18114338193719
3Samsunspor1810622516369
4Altay18102630173213
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1994624143110
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu18846242628-2
10Bandırmaspor198382320273
11Adanaspor186392423211
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Menemenspor18477202819-8
15Akhisarspor195410172519-8
16Balıkesirspor184410162916-13
17Ankaraspor193412133113-18
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür

29.01.2021Akhisarspor1-0Bandırmaspor
30.01.2021Ankaraspor1-0Ankara Keçiörengücü
30.01.2021Adanaspor Eskişehirspor
30.01.2021Balıkesirspor Tuzlaspor
31.01.2021Ümraniyespor Samsunspor
31.01.2021Boluspor Adana Demirspor
31.01.2021Bursaspor Altınordu
31.01.2021Osmanlıspor FK Ankara Keçiörengücü
31.01.2021Menemenspor Giresunspor
01.02.2021Altay İstanbulspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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