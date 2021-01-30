Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Akhisarspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Akhisarspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 29.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu?
Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
29.01.2021 19:00
Akhisarspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri
Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Alirıza Altunbakır(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter
Yedekler
1. Mılan Lukac, 5. Furkan Korkut, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 29. Alya Toure, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 52. Kemal Cingirt, 80. Mert Özyıldırım
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
Kadir Keleş,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Delarge Dzon 20.dk
Oyundan Çıkanlar
Semih Görer 89.dk, Yusuf Cihat Çelik 68.dk, Delarge Dzon 76.dk, Nsıma Peter 76.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 89.dk
Oyuna Girenler
Kemal Cingirt 89.dk, Alya Toure 68.dk, Mert Özyıldırım 76.dk, Bertuğ Bayar 76.dk, Berat Onur Pınar 89.dk
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 26. Emır Halılovıc, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney
Yedekler
91. Zülküf Özer, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 88. Taha Yalçıner, 21. Ruben Rayos Serna, 72. Rahmi Anıl Başaran, 90. Lacına Traore
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Gökhan Değirmenci 90+6.dk, Sarı Kart Onur Akbay 64.dk, Sarı Kart Doğan Can Davas 90+6.dk, Kırmızı Kart Rahmi Anıl Başaran 90+6.dk
Oyundan Çıkanlar
Doğan Can Davas 90+1.dk, Guy Lucıen Mıchel Landel 90+1.dk, Mıckael Franck Pote 85.dk, Emır Halılovıc 78.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Yiğit 90+1.dk, Erkan Taşkıran 90+1.dk, Rahmi Anıl Başaran 85.dk, Lacına Traore 78.dk
TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|38
|13
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|36
|9
|4
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|5
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|7
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|8
|Tuzlaspor
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|30
|0
|9
|Altınordu
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|28
|-2
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|18
|6
|3
|9
|24
|23
|21
|1
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Menemenspor
|18
|4
|7
|7
|20
|28
|19
|-8
|15
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|16
|Balıkesirspor
|18
|4
|4
|10
|16
|29
|16
|-13
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|7
|-24
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|İstanbulspor