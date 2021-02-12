Akhisarspor-Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Akhisarspor ile Samsunspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 19 puanla 14. sırada bulunan Akhisarspor, alt sıralardan uzaklaşarak orta sıralara tırmanmanın peşinde. Samsunspor ise 40 puanla 3. sırada bulunuyor ve bu sezon Süper Lig'e yükselecek favori takımlar arasında gösteriliyor. Peki, Akhisarspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Akhisarspor-Samsunspor karşılaşması, 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak. Bu ligde Samsunspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Akhisarspor-Samsunspor maçı da cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.

AKHİSARSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Akhisarspor: Emircan, Semih Görer, Keita, Sissoko, Delarge, Toure, Yusuf Cihat Çelik, Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Peter

Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Savicevic, Gökhan Karadeniz, Dja Djedje, Yasin Öztekin, Kerem Can Akyüz, Erkem Reşmen, K.Boli, M. Coureur

AKHİSARSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Akhisarspor ile Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.