Albay (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?Albay (Hava Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?Akhisarspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Arnavutköy POMEM nerede? Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir?Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Canelo vs Avni Yıldırım maçı ne zaman 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda?Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 12 Şubat 2021 Cuma ?Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptıSON DAKİKA! Cari açık belli oldu!POMEM sınav giriş belgesi 27. dönem yayımlandı mı? 27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranı
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Akhisarspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Akhisarspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Akhisarspor ile Samsunspor karşılaşıyor. Peki, Akhisarspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Akhisarspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Akhisarspor ile Samsunspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 19 puanla 14. sırada bulunan Akhisarspor, alt sıralardan uzaklaşarak orta sıralara tırmanmanın peşinde. Samsunspor ise 40 puanla 3. sırada bulunuyor ve bu sezon Süper Lig'e yükselecek favori takımlar arasında gösteriliyor. Peki, Akhisarspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Akhisarspor-Samsunspor karşılaşması, 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak. Bu ligde Samsunspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Akhisarspor-Samsunspor maçı da cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT