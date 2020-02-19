Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor'a bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırarak 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, çıkışlarını sürdürüp yarıştan kopmayacaklarını söyledi. Bu galibiyetle Play-Off hattına tutunan yeşil-siyahlılarda takımıyla 3'üncü maçında ilk kez 3 puan sevinci yaşayan Vural, "Bir takıma farklı oyun anlayışı oturtmak kolay değil. Kadromuzun deneyimli olması bizim için avantaj. Oyuncular kademe kademe istediklerimizi sahaya yansıtıyor. Öne geçmişken 3 puanı kaçırdığımız Menemenspor beraberliği sonrası hatasız oyunla aldığımız Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi. Hedefimiz önce ilk 6'dan kopmayıp ardından ilk 2'yi kovalamak" dedi.

Cumartesi günü konuk edecekleri Fatih Karagümrük'ün 4 haftadır yenilmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Giresunspor'u yendikleri maçı 4 yardımcımla birlikte tribünden izledik. İyi ve hedefi olan bir rakibi ağırlayacağız. Önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde iç sahada oynayacağız. İç sahada bu sezon yalnız 1 kez yenildik. Taraftarımızın desteğiyle bu avantajı iyi kullanırsak birbiriyle oynayacak rakiplerimizin alacağı sonuca göre ilk 2 yolunu açabiliriz. Akhisar'da şimdiden güzel bir sinerji yakaladık. Her gün ilçedeyim. Esnafla sohbet ediyoruz. Başkanımızla birlikte köyleri ziyaret ediyoruz. Sinerji, birliktelik ve kenetlenme bu takımı hedefine taşıyacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA