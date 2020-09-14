Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'de Play-Off'lar maçlarının ardından 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor, tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek. Ligin yeni takımı, zorlu Akhisarspor deplasmanına çıkıyor. Akhisarspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselme Play-Off'larında Karagümrük'e elenerek TFF 1. Lig'de kalmıştı. İki takım arasında oynanacak mücadele taraftarlar tarafında oldukça merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

AKHİSARSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Akhisarspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak mücadele, 14 Eylül Pazartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Spor Toto Akhisar Stadında oynanacak. Zorlu maçı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Cemil Tunç üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından TRT, tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen olarak ekranlarına taşıyor. Akhisarspor ve Tuzlaspor arasındaki maçta TRT Avaz kanalından saat 19.00'da izlenebilir. Karşılaşma aynı zamanda, beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından yayınlanacak.