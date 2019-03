Akhisarspor umudunu koruyor

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 8 maç kala düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak umutlarını koruduklarını söyledi. Lige milli maçlar nedeniyle verilen 3 haftalık aradan sonra 3 Nisan Çarşamba günü geçen sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Ümraniyespor, 7 Nisan Pazar ise ligde düşme hattındaki rakiplerinden Göztepe'ye konuk olacak Akhisar'da Cem Kavçak, "Öncelikle kupa maçına konsantre oluyoruz. Geçen sezonki kupanın sahibi olarak bu yıl da kupayı kazanmaya çok yakınız. Kupayı da ligde kalmayı da istiyoruz. 3 haftalık ara bize iyi geldi, sakatlarımız iyileşti. Kupada Ümraniyespor'la oynayacağımız yarı final ilk maçından avantajlı dönerek ligde de Göztepe'yi yenmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bu sezon ligde büyük talihsizlikler yaşadıklarını belirten Cem Kavçak, "İnşallah son 8 maçta en iyi şekilde mücadele ederek son düdüğe kadar bu ligde kalmak için herşeyi yapacağız. Şansızlıklar artık umarım bundan sonra bizim lehimize dönecektir. Biz son düdüğe kadar savaşacağız. Bizim yanımızda olmak isteyen herkese de açığız. İnşallah hep beraber kulüp olarak, camia olarak bunu başarırız. Bir mucize gibi görünüyor ama sonuçta hala bir ümit var bunu sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

Akhisarspor'da takım kaptanı Bilal Kısa da özellikle ligde Kasımpaşa'ya 2-1 öndeyken son anlarda 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın kendilerinde moral bozukluğu yarattığını ancak sezona verilen aranın takıma iyi geldiğini söyledi.

Bilal, kupada geçen sezon olduğu gibi finale çıkmak istediklerini belirterek, "Ümraniye eşleşmesinin ilk ayağında avantajlı bir skor alıp dönmek istiyoruz. Bu maç takımın morali için de önemli. Ligde zorlu bir süreç yaşıyoruz. Son Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılsaydık çok büyük bir avantaj kazanacaktık. Çünkü tüm rakipler kaybetmişti, puan olarak onlara çok yaklaşacaktık. Bu fırsatı değerlendiremedik. Sonuçta artık 8 hafta var ve her maç çok önemli. Her maçı kazanabilecek güçteyiz. Öyle de bir takıma sahibiz. İnşallah tek tek bakıp Göztepe maçı ile başlayacağız. Deplasmanda Erzurumspor ile de karşılaşacağız. Hepsi zor maç ama dediğim gibi kazanabilecek güçteyiz. İnşallah Göztepe maçını kazanırız. Ligin son maçına kadar ligde kalmak için her şeyi yapacağız" dedi.

BORA'DAN FUTBOLA VEDA

AKHİSARSPOR'da kadrodaki üçüncü kaleci konmunda olan Bora Körk, sakatlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı aldı. Göztepe'de 2000 yılında profesyonel olduktan sonra 19 yıllık kariyerinde Malatyaspor, Sakaryaspor, Ankaragücü, Karabükspor ve Şanlıurfaspor'da da oynayan Bora, bel fıtığı teşhisiyle sezonu kapattı. 38 yaşındaki file bekçisi sakatlığının ardından futbolu bıraktı. Bora Körk, Akhisarspor'a 2015 yılında transfer olmuştu. Akhisarspor'da mili maç arası öncesi sakatlıkları bulunan Cocolic ve Cikalleshi takımla çalışmalara başlarken, sezonu kapatan Mustafa Yumlu, babasını kaybeden ve ülkesine giden izinli Miguel Lopes antrenmanda yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akhisarspor antrenmanından görüntü

- Akhisarsporlu Bilal Kısa'nın açıklamaları

- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA