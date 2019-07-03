Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor, 2019-2020 sezonu çalışmalarına Teknik Direktör Mehmet Altı Parmak yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başladı.

İlk olarak Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Asbaşkan Ali Kuloğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile Burhan Eşer ile imza töreni düzenlendi. Yeşil-siyahlılarda sözleşmesi sona eren Bilal Kısa'nın takımdan ayrıldığı bildirilirken, Eray Atseven, Güral Vural ve Zeki Yavru özel izinli, Miguel Lopes, Serginho, Cikalleshi, Regatten ve Barbossa ise mazeretli izinli olduğu bildirildi.

Burhan Eşer: "Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz"

Kendini 2 yıllık yeşil-siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Burhan Eşer, "Öncelikle iki taraf içinde hayırlısı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir sezon yaşarız bu forma altında. Çok severek isteyerek geldiğim bir kulüp, uzaktan takip ettiğim çok samimi bir kulüp. Geçen sene çok şanssız bir şekilde Süper Lig'den düştü. İnşallah bu sene tekrar bizimde katkılarımızla hak ettiği yere Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Umarım Allah bize güç ve kuvvet verir. Biz de Akhisarspor'un forması altında güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Altıparmak: "Tek amacımız var, şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak"

Ardından saat 19.00'da başlayan ilk idman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bir tek amacımız var, şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak. Bizler bunun için buradayız. Futbolcu arkadaşlarımız bunun için buradalar. Başkanımızla kişisel bir görüşme yaptıktan sonra hiç düşünmeden Akhisarspor'un teklifini kabul ettim. Çalışmalarımıza başladık. Bu son 1 haftalık süreçte en büyük işimiz iç transfer. Geçen seneden oluşmuş bir takım var burada. Kalan arkadaşlar kalacak, arkadaşlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bazı oyuncular gitti, bazı oyuncularla da birebir görüşme yapacağım. Erzurum kampına gidene kadar ilk önce yabancı oyuncuları netleştireceğiz. Kimin kalıp kimin gideceğiyle ilgili. Bu hafta transferler yapmaya başladık yavaş yavaş. Bugün Burhan Eşer geldi ona da hayırlısı olsun. 3-4 tane daha oyuncumuz var, görüşüyoruz onlarla da. Kulüpleriyle son işleri var, onları hallediyorlar. Biz mevkide neresi eksikse onunla alakalı bir çalışma yaptık. Kimse merak etmesin hem lige hem Süper Kupa'ya hazır olacağız. İnşallah mayıs ayın sonundaki şampiyonluğu da hep beraber yakalayacağız" diye konuştu.

"Önemli olan doğru oyuncuyu bulmak"

Altıparmak, her sezen sezon başında her takımın şampiyonluğa oynadığını belirterek, "Bizim ligimizde birlik beraberliği yakalayan tabii finansal yapıları düzgün ödeyen takım şampiyon oluyor. Biz son 2 sezonun şampiyonu olarak hep bunları yaşadık. Bu sene de bunları yapacağız. Zaten finansal açıdan bir sıkıntısı yok Akhisarspor'un. İnşallah takım olabiliriz. Tek amacımız var, şampiyon olup Süper Lig'e geri çıkmak. Şu anda 3 bölgeye daha çok ihtiyacımız var. Kalan oyuncuların çoğu defans oyuncusu. Orta sahada kalan oyuncular da var geçen seneden ama ön bölgede hemen hemen hiç yok gibi şu anda. İlk çalışmalarımız ön tarafa olacak. Ben biraz hücumcu hocayımdır. Genelde hep hücum eden 2 atayım, 3 atayım zihniyette hocayımdır ve çalıştırdığım bütün takımlarda ligin en çok gol atan takımları oluyor. Onun için daha önde oynayan, önde baskı yapan, gol atan takım oluşturmak istiyorum. Bütün takımlarda bunu yaptım. İnşallah burada da onu yapacağız. Bunun içinde ön tarafın etkili olması gerekiyor. Çok oyuncu ile iletişim halindeyiz ama önemli olan doğru oyuncuyu bulmak. Akhisarspor bu ligin marka takımı. Şu anda herkesin de gelmek istediği kulüp. Biz de transfer yaparken hem kalitesini hem de karakterini düzgün oyuncuları aramıza katacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA