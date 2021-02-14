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Akhisarspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Akhisarspor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Akhisarspor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-4 sona erdi. Akhisarspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Akhisarspor sahasında Yılport Samsunspor ile 13.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Akhisarspor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu?

Akhisarspor, Yılport Samsunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 16:00

Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Hakan Karabalcık(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Burak Olcar(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

54. Emircan Seçgin, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 26. İbrahim Sıssoko, 28. Delarge Dzon, 29. Alya Toure, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 99. Nsıma Peter

Yedekler

58. Enes Kimia, 15. Orhan Taşdelen, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 52. Kemal Cingirt, 80. Mert Özyıldırım, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

Bertuğ Bayar,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Cihat Çelik 21.dk

Oyundan Çıkanlar

Semih Görer 68.dk, Yusuf Cihat Çelik 89.dk, Alya Toure 80.dk, Paul Fadıala Keıta 68.dk, Nsıma Peter 68.dk

Oyuna Girenler

Kemal Cingirt 68.dk, Mert Özyıldırım 89.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 80.dk, Yavuz Serkan Özbakan 68.dk, Bertuğ Bayar 68.dk

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 89. Erkam Reşmen, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 91. Kevın Gnonher Bolı, 94. Mathıas Coureur

Yedekler

55. Furkan Köse, 4. Veli Çetin, 53. Mucahit Albayrak, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 15. Jugurtha Hamroun, 22. Yunus Emre Çift, 28. Özcan Delibaş, 8. Oğuz Gürbulak, 70. Nadir Çiftçi

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Gökhan Karadeniz,6.dk (f), Brıce Florentın Dja Djedje,60.dk (f), İlyas Kubilay Yavuz,84.dk (f), Yasin Öztekin,90+4.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Jugurtha Hamroun 89.dk, Sarı Kart Kevın Gnonher Bolı 79.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 46.dk, Gökhan Karadeniz 76.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 89.dk, Vukan Savıcevıc 68.dk, Mathıas Coureur 68.dk

Oyuna Girenler

İlyas Kubilay Yavuz 46.dk, Jugurtha Hamroun 76.dk, Mucahit Albayrak 89.dk, Oğuz Gürbulak 68.dk, Nadir Çiftçi 68.dk

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor20135232144418
2Samsunspor21127234204314
3İstanbulspor21124544254019
4Adana Demirspor20114535193716
5Ankara Keçiörengücü21114629143715
6Altınordu2111463128373
7Tuzlaspor2011363127364
8Altay21112836243512
9Bursaspor209383532303
10Bandırmaspor219392624302
11Ümraniyespor21768263127-5
12Adanaspor2073102926243
13Boluspor205411202619-6
14Balıkesirspor205411193119-12
15Menemenspor20479203419-14
16Akhisarspor215412183219-14
17Ankaraspor213414133613-23
18Eskişehirspor21071412477-35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür

12.02.2021Ankaraspor0-3Altınordu
13.02.2021Bandırmaspor2-1İstanbulspor
13.02.2021Altay0-4Ankara Keçiörengücü
13.02.2021Akhisarspor1-4Samsunspor
13.02.2021Ümraniyespor3-0Eskişehirspor
14.02.2021Osmanlıspor FK Altınordu
14.02.2021Menemenspor Balıkesirspor
14.02.2021Boluspor Giresunspor
14.02.2021Adanaspor Adana Demirspor
15.02.2021Bursaspor Tuzlaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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