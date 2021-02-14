Akhisarspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Akhisarspor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 21. hafta maçında Akhisarspor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-4 sona erdi. Akhisarspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Akhisarspor sahasında Yılport Samsunspor ile 13.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Akhisarspor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu?
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Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın
Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 16:00
Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri
Burak Pakkan(hakem), Hakan Karabalcık(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Burak Olcar(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
54. Emircan Seçgin, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 26. İbrahim Sıssoko, 28. Delarge Dzon, 29. Alya Toure, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 99. Nsıma Peter
Yedekler
58. Enes Kimia, 15. Orhan Taşdelen, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 52. Kemal Cingirt, 80. Mert Özyıldırım, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
Bertuğ Bayar,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Cihat Çelik 21.dk
Oyundan Çıkanlar
Semih Görer 68.dk, Yusuf Cihat Çelik 89.dk, Alya Toure 80.dk, Paul Fadıala Keıta 68.dk, Nsıma Peter 68.dk
Oyuna Girenler
Kemal Cingirt 68.dk, Mert Özyıldırım 89.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 80.dk, Yavuz Serkan Özbakan 68.dk, Bertuğ Bayar 68.dk
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 89. Erkam Reşmen, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 91. Kevın Gnonher Bolı, 94. Mathıas Coureur
Yedekler
55. Furkan Köse, 4. Veli Çetin, 53. Mucahit Albayrak, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 15. Jugurtha Hamroun, 22. Yunus Emre Çift, 28. Özcan Delibaş, 8. Oğuz Gürbulak, 70. Nadir Çiftçi
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
Gökhan Karadeniz,6.dk (f), Brıce Florentın Dja Djedje,60.dk (f), İlyas Kubilay Yavuz,84.dk (f), Yasin Öztekin,90+4.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Jugurtha Hamroun 89.dk, Sarı Kart Kevın Gnonher Bolı 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Çalık 46.dk, Gökhan Karadeniz 76.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 89.dk, Vukan Savıcevıc 68.dk, Mathıas Coureur 68.dk
Oyuna Girenler
İlyas Kubilay Yavuz 46.dk, Jugurtha Hamroun 76.dk, Mucahit Albayrak 89.dk, Oğuz Gürbulak 68.dk, Nadir Çiftçi 68.dk
TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|44
|18
|2
|Samsunspor
|21
|12
|7
|2
|34
|20
|43
|14
|3
|İstanbulspor
|21
|12
|4
|5
|44
|25
|40
|19
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Ankara Keçiörengücü
|21
|11
|4
|6
|29
|14
|37
|15
|6
|Altınordu
|21
|11
|4
|6
|31
|28
|37
|3
|7
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|8
|Altay
|21
|11
|2
|8
|36
|24
|35
|12
|9
|Bursaspor
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|30
|3
|10
|Bandırmaspor
|21
|9
|3
|9
|26
|24
|30
|2
|11
|Ümraniyespor
|21
|7
|6
|8
|26
|31
|27
|-5
|12
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|15
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|16
|Akhisarspor
|21
|5
|4
|12
|18
|32
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|21
|3
|4
|14
|13
|36
|13
|-23
|18
|Eskişehirspor
|21
|0
|7
|14
|12
|47
|7
|-35
TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür
|12.02.2021
|Ankaraspor
|0-3
|Altınordu
|13.02.2021
|Bandırmaspor
|2-1
|İstanbulspor
|13.02.2021
|Altay
|0-4
|Ankara Keçiörengücü
|13.02.2021
|Akhisarspor
|1-4
|Samsunspor
|13.02.2021
|Ümraniyespor
|3-0
|Eskişehirspor
|14.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Altınordu
|14.02.2021
|Menemenspor
|Balıkesirspor
|14.02.2021
|Boluspor
|Giresunspor
|14.02.2021
|Adanaspor
|Adana Demirspor
|15.02.2021
|Bursaspor
|Tuzlaspor