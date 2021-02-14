Akhisarspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Akhisarspor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-4 sona erdi. Akhisarspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Akhisarspor sahasında Yılport Samsunspor ile 13.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Akhisarspor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu? Akhisarspor, Yılport Samsunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 16:00

Akhisarspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Hakan Karabalcık(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Burak Olcar(dördüncü Hakem)

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

54. Emircan Seçgin, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 26. İbrahim Sıssoko, 28. Delarge Dzon, 29. Alya Toure, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 99. Nsıma Peter

Yedekler

58. Enes Kimia, 15. Orhan Taşdelen, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 48. Halil İbrahim Karavuş, 52. Kemal Cingirt, 80. Mert Özyıldırım, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

Bertuğ Bayar,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Cihat Çelik 21.dk

Oyundan Çıkanlar

Semih Görer 68.dk, Yusuf Cihat Çelik 89.dk, Alya Toure 80.dk, Paul Fadıala Keıta 68.dk, Nsıma Peter 68.dk

Oyuna Girenler

Kemal Cingirt 68.dk, Mert Özyıldırım 89.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 80.dk, Yavuz Serkan Özbakan 68.dk, Bertuğ Bayar 68.dk

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 89. Erkam Reşmen, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 91. Kevın Gnonher Bolı, 94. Mathıas Coureur

Yedekler

55. Furkan Köse, 4. Veli Çetin, 53. Mucahit Albayrak, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 15. Jugurtha Hamroun, 22. Yunus Emre Çift, 28. Özcan Delibaş, 8. Oğuz Gürbulak, 70. Nadir Çiftçi

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Gökhan Karadeniz,6.dk (f), Brıce Florentın Dja Djedje,60.dk (f), İlyas Kubilay Yavuz,84.dk (f), Yasin Öztekin,90+4.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Jugurtha Hamroun 89.dk, Sarı Kart Kevın Gnonher Bolı 79.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 46.dk, Gökhan Karadeniz 76.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 89.dk, Vukan Savıcevıc 68.dk, Mathıas Coureur 68.dk

Oyuna Girenler

İlyas Kubilay Yavuz 46.dk, Jugurtha Hamroun 76.dk, Mucahit Albayrak 89.dk, Oğuz Gürbulak 68.dk, Nadir Çiftçi 68.dk

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 20 13 5 2 32 14 44 18 2 Samsunspor 21 12 7 2 34 20 43 14 3 İstanbulspor 21 12 4 5 44 25 40 19 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Ankara Keçiörengücü 21 11 4 6 29 14 37 15 6 Altınordu 21 11 4 6 31 28 37 3 7 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 8 Altay 21 11 2 8 36 24 35 12 9 Bursaspor 20 9 3 8 35 32 30 3 10 Bandırmaspor 21 9 3 9 26 24 30 2 11 Ümraniyespor 21 7 6 8 26 31 27 -5 12 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 15 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 16 Akhisarspor 21 5 4 12 18 32 19 -14 17 Ankaraspor 21 3 4 14 13 36 13 -23 18 Eskişehirspor 21 0 7 14 12 47 7 -35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür